- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
888
Прибыльных трейдов:
571 (64.30%)
Убыточных трейдов:
317 (35.70%)
Лучший трейд:
179.08 USD
Худший трейд:
-89.28 USD
Общая прибыль:
2 748.33 USD (61 863 pips)
Общий убыток:
-1 999.01 USD (84 631 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (7.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
522.58 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
73.46%
Макс. загрузка депозита:
103.43%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
891
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
414 (46.62%)
Коротких трейдов:
474 (53.38%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
4.81 USD
Средний убыток:
-6.31 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-289.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-527.07 USD (10)
Прирост в месяц:
22.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
527.07 USD (8.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.45% (527.07 USD)
По эквити:
37.46% (936.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|888
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|749
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +179.08 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +7.15 USD
Макс. убыток в серии: -289.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
еще 161...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Scalping mode on. Minimum Balance 2k if you want to follow
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
1
100%
888
64%
73%
1.37
0.84
USD
USD
37%
1:500