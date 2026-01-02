СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Xau mode on
Aditia Risti Perwira

Xau mode on

Aditia Risti Perwira
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 23%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
888
Прибыльных трейдов:
571 (64.30%)
Убыточных трейдов:
317 (35.70%)
Лучший трейд:
179.08 USD
Худший трейд:
-89.28 USD
Общая прибыль:
2 748.33 USD (61 863 pips)
Общий убыток:
-1 999.01 USD (84 631 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (7.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
522.58 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
73.46%
Макс. загрузка депозита:
103.43%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
891
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
414 (46.62%)
Коротких трейдов:
474 (53.38%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
4.81 USD
Средний убыток:
-6.31 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-289.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-527.07 USD (10)
Прирост в месяц:
22.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
527.07 USD (8.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.45% (527.07 USD)
По эквити:
37.46% (936.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 888
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 749
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +179.08 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +7.15 USD
Макс. убыток в серии: -289.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
еще 161...
Scalping mode on. Minimum Balance 2k if you want to follow
Нет отзывов
2026.01.05 03:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 02:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 01:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 00:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 23:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 14:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 13:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
