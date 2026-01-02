- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
679
盈利交易:
439 (64.65%)
亏损交易:
240 (35.35%)
最好交易:
179.08 USD
最差交易:
-89.28 USD
毛利:
2 233.71 USD (49 861 pips)
毛利亏损:
-1 578.66 USD (68 070 pips)
最大连续赢利:
11 (16.69 USD)
最大连续盈利:
522.58 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
74.57%
最大入金加载:
69.26%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
681
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
1.24
长期交易:
310 (45.66%)
短期交易:
369 (54.34%)
利润因子:
1.41
预期回报:
0.96 USD
平均利润:
5.09 USD
平均损失:
-6.58 USD
最大连续失误:
11 (-146.63 USD)
最大连续亏损:
-527.07 USD (10)
每月增长:
18.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
527.07 USD (8.89%)
相对跌幅:
结余:
17.45% (527.07 USD)
净值:
37.46% (936.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|679
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|655
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +179.08 USD
最差交易: -89 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +16.69 USD
最大连续亏损: -146.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Scalping mode on. Minimum Balance 2k if you want to follow
没有评论
每月100 USD
19%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
1
100%
679
64%
75%
1.41
0.96
USD
USD
37%
1:500