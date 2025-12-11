- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
0.97 EUR
Worst Trade:
-0.22 EUR
Profitto lordo:
2.73 EUR (213 pips)
Perdita lorda:
-0.31 EUR (11 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.49 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
11.00
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
8.81
Profitto previsto:
0.19 EUR
Profitto medio:
0.27 EUR
Perdita media:
-0.10 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.22 EUR (1)
Crescita mensile:
2.00%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.22 EUR (0.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD-Z
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD-Z
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD-Z
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Best Trade: +0.97 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.66 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.22 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/JPY una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
