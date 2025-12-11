SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Very good 0 risk
SERGIO SEOANE CARRIL

Very good 0 risk

SERGIO SEOANE CARRIL
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
0.97 EUR
Worst Trade:
-0.22 EUR
Profitto lordo:
2.73 EUR (213 pips)
Perdita lorda:
-0.31 EUR (11 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.49 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
11.00
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
8.81
Profitto previsto:
0.19 EUR
Profitto medio:
0.27 EUR
Perdita media:
-0.10 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.22 EUR (1)
Crescita mensile:
2.00%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.22 EUR (0.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD-Z 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD-Z 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD-Z 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/JPY una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
