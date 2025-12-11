- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
1.64 EUR
Worst Trade:
-0.27 EUR
Profitto lordo:
4.46 EUR (429 pips)
Perdita lorda:
-0.35 EUR (15 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4.46 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
15.22
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
12.74
Profitto previsto:
0.82 EUR
Profitto medio:
1.49 EUR
Perdita media:
-0.18 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.27 EUR (1)
Crescita mensile:
3.26%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 EUR
Massimale:
0.27 EUR (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.18% (0.27 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY-Z
|4
|EURUSD-Z
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY-Z
|5
|EURUSD-Z
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY-Z
|423
|EURUSD-Z
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.64 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.27 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/USD una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
