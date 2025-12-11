- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
0.97 EUR
En kötü işlem:
-0.22 EUR
Brüt kâr:
2.73 EUR (213 pips)
Brüt zarar:
-0.31 EUR (11 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (0.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.49 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
11.00
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
8.81
Beklenen getiri:
0.19 EUR
Ortalama kâr:
0.27 EUR
Ortalama zarar:
-0.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.22 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.00%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.22 EUR (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD-Z
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD-Z
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD-Z
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.97 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.22 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/JPY una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
