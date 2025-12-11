SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Very good 0 risk
SERGIO SEOANE CARRIL

Very good 0 risk

SERGIO SEOANE CARRIL
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
0.97 EUR
En kötü işlem:
-0.22 EUR
Brüt kâr:
2.73 EUR (213 pips)
Brüt zarar:
-0.31 EUR (11 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (0.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.49 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
11.00
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
8.81
Beklenen getiri:
0.19 EUR
Ortalama kâr:
0.27 EUR
Ortalama zarar:
-0.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.22 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.00%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.22 EUR (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD-Z 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD-Z 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD-Z 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.97 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.22 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/JPY una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
İnceleme yok
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
