- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
14
Profit Trades:
10 (71.42%)
Loss Trades:
4 (28.57%)
Best trade:
0.97 EUR
Worst trade:
-0.32 EUR
Gross Profit:
2.73 EUR (213 pips)
Gross Loss:
-0.63 EUR (31 pips)
Maximum consecutive wins:
4 (0.66 EUR)
Maximal consecutive profit:
1.49 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading activity:
2.25%
Max deposit load:
44.36%
Latest trade:
6 days ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
54 minutes
Recovery Factor:
6.56
Long Trades:
7 (50.00%)
Short Trades:
7 (50.00%)
Profit Factor:
4.33
Expected Payoff:
0.15 EUR
Average Profit:
0.27 EUR
Average Loss:
-0.16 EUR
Maximum consecutive losses:
1 (-0.32 EUR)
Maximal consecutive loss:
-0.32 EUR (1)
Monthly growth:
1.04%
Algo trading:
85%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
0.32 EUR (0.31%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.15% (0.22 EUR)
By Equity:
1.40% (2.14 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD-Z
|13
|EURJPY-Z
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD-Z
|3
|EURJPY-Z
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD-Z
|210
|EURJPY-Z
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +0.97 EUR
Worst trade: -0 EUR
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +0.66 EUR
Maximal consecutive loss: -0.32 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AdmiralsGroup-Live3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/JPY una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
2%
0
0
USD
USD
152
EUR
EUR
7
85%
14
71%
2%
4.33
0.15
EUR
EUR
1%
1:30