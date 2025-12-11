СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Very good 0 risk
SERGIO SEOANE CARRIL

Very good 0 risk

SERGIO SEOANE CARRIL
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
10 (71.42%)
Убыточных трейдов:
4 (28.57%)
Лучший трейд:
0.97 EUR
Худший трейд:
-0.32 EUR
Общая прибыль:
2.73 EUR (213 pips)
Общий убыток:
-0.63 EUR (31 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (0.66 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1.49 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
2.25%
Макс. загрузка депозита:
44.36%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
6.56
Длинных трейдов:
7 (50.00%)
Коротких трейдов:
7 (50.00%)
Профит фактор:
4.33
Мат. ожидание:
0.15 EUR
Средняя прибыль:
0.27 EUR
Средний убыток:
-0.16 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-0.32 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.04%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.32 EUR (0.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.15% (0.22 EUR)
По эквити:
1.40% (2.14 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD-Z 13
EURJPY-Z 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD-Z 3
EURJPY-Z 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD-Z 210
EURJPY-Z -20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.97 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.66 EUR
Макс. убыток в серии: -0.32 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/JPY una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
Нет отзывов
2025.12.24 04:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Very good 0 risk
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
152
EUR
7
85%
14
71%
2%
4.33
0.15
EUR
1%
1:30
Копировать

