- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
10 (71.42%)
Убыточных трейдов:
4 (28.57%)
Лучший трейд:
0.97 EUR
Худший трейд:
-0.32 EUR
Общая прибыль:
2.73 EUR (213 pips)
Общий убыток:
-0.63 EUR (31 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (0.66 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1.49 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
2.25%
Макс. загрузка депозита:
44.36%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
6.56
Длинных трейдов:
7 (50.00%)
Коротких трейдов:
7 (50.00%)
Профит фактор:
4.33
Мат. ожидание:
0.15 EUR
Средняя прибыль:
0.27 EUR
Средний убыток:
-0.16 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-0.32 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.04%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.32 EUR (0.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.15% (0.22 EUR)
По эквити:
1.40% (2.14 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD-Z
|13
|EURJPY-Z
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD-Z
|3
|EURJPY-Z
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD-Z
|210
|EURJPY-Z
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.97 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.66 EUR
Макс. убыток в серии: -0.32 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Señal conservadora en apalancamiento 1:30 sorbedivisa EUR/JPY una operación diaria de 0h a 1h (hora Española) con una rentabilidad esperada anual de un 20-25 % con un dd máximo registrado historicamente de un 3,2% en algún periodo dentro del año. En esta cuenta no retiramos ganancias, y realizamos método compuesto.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
152
EUR
EUR
7
85%
14
71%
2%
4.33
0.15
EUR
EUR
1%
1:30