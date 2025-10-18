- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
231
Profit Trade:
158 (68.39%)
Loss Trade:
73 (31.60%)
Best Trade:
58.14 USD
Worst Trade:
-66.80 USD
Profitto lordo:
1 256.84 USD (25 036 pips)
Perdita lorda:
-904.66 USD (28 203 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (42.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.45%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
118 (51.08%)
Short Trade:
113 (48.92%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
7.95 USD
Perdita media:
-12.39 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.80 USD (1)
Crescita mensile:
-1.58%
Previsione annuale:
-19.17%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
118.50 USD (8.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.44% (119.31 USD)
Per equità:
2.38% (114.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|353
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-3.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.14 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +42.99 USD
Massima perdita consecutiva: -3.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.08 × 13
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.50 × 220
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.76 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.84 × 461
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
18/10/2025
Non ci sono recensioni