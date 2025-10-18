SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Rising Star 2
Tran Quoc Dai

Rising Star 2

Tran Quoc Dai
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 9%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
231
Profit Trade:
158 (68.39%)
Loss Trade:
73 (31.60%)
Best Trade:
58.14 USD
Worst Trade:
-66.80 USD
Profitto lordo:
1 256.84 USD (25 036 pips)
Perdita lorda:
-904.66 USD (28 203 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (42.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.45%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
118 (51.08%)
Short Trade:
113 (48.92%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
7.95 USD
Perdita media:
-12.39 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.80 USD (1)
Crescita mensile:
-1.58%
Previsione annuale:
-19.17%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
118.50 USD (8.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.44% (119.31 USD)
Per equità:
2.38% (114.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 353
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -3.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.14 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +42.99 USD
Massima perdita consecutiva: -3.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.08 × 13
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Tickmill-Live
0.41 × 58
Darwinex-Live
0.50 × 220
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
FusionMarkets-Live
0.76 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
0.84 × 461
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
RoboForex-ECN
0.90 × 72
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Alpari-MT5
1.00 × 2
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.91 × 11
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
31 più
18/10/2025
