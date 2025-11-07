- Crescita
Trade:
116
Profit Trade:
84 (72.41%)
Loss Trade:
32 (27.59%)
Best Trade:
79.27 USD
Worst Trade:
-37.60 USD
Profitto lordo:
467.66 USD (6 889 pips)
Perdita lorda:
-295.34 USD (7 246 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (156.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.44 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
56 (48.28%)
Short Trade:
60 (51.72%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-9.23 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-125.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-125.15 USD (6)
Crescita mensile:
2.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 USD
Massimale:
125.44 USD (2.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.09% (128.25 USD)
Per equità:
0.68% (49.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|173
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-357
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.27 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +156.44 USD
Massima perdita consecutiva: -125.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 58
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.49 × 237
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.51 × 35
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 502
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|1.00 × 15
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
From 7/11/2025
