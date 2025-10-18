SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ever Dream 1
Tran Quoc Dai

Ever Dream 1

Tran Quoc Dai
0 recensioni
102 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 24%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
670
Profit Trade:
507 (75.67%)
Loss Trade:
163 (24.33%)
Best Trade:
212.11 USD
Worst Trade:
-614.78 USD
Profitto lordo:
4 738.62 USD (144 883 pips)
Perdita lorda:
-4 508.79 USD (152 624 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (54.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
329.33 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
400 (59.70%)
Short Trade:
270 (40.30%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
9.35 USD
Perdita media:
-27.66 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-410.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-621.62 USD (4)
Crescita mensile:
5.64%
Previsione annuale:
68.45%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
581.67 USD
Massimale:
948.45 USD (109.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.31% (948.51 USD)
Per equità:
3.26% (78.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 641
EURAUD 4
EURJPY 3
EURUSD 3
EURGBP 2
GBPUSD 2
CADJPY 2
BTCUSD 2
XTIUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 1
AUDNZD 1
EURCAD 1
AUDUSD 1
NZDCHF 1
USDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 168
EURAUD -30
EURJPY -15
EURUSD 34
EURGBP -46
GBPUSD 135
CADJPY -43
BTCUSD -23
XTIUSD 57
NZDUSD 3
GBPJPY 26
AUDNZD 13
EURCAD 1
AUDUSD -38
NZDCHF -14
USDJPY 0
USDCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 8.1K
EURAUD -678
EURJPY 2.7K
EURUSD 189
EURGBP -156
GBPUSD 754
CADJPY -316
BTCUSD -18K
XTIUSD 62
NZDUSD 26
GBPJPY 123
AUDNZD 100
EURCAD 9
AUDUSD -251
NZDCHF -86
USDJPY 12
USDCHF 170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +212.11 USD
Worst Trade: -615 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.28 USD
Massima perdita consecutiva: -410.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 2
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
Aglobe-Live
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.06 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 221
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
AronGroups-Server
0.57 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
Exness-MT5Real8
0.73 × 441
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 263
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 178
Markets.com-Live
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 11
87 più
18/10/2025
