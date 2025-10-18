- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
670
Profit Trade:
507 (75.67%)
Loss Trade:
163 (24.33%)
Best Trade:
212.11 USD
Worst Trade:
-614.78 USD
Profitto lordo:
4 738.62 USD (144 883 pips)
Perdita lorda:
-4 508.79 USD (152 624 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (54.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
329.33 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
400 (59.70%)
Short Trade:
270 (40.30%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
9.35 USD
Perdita media:
-27.66 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-410.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-621.62 USD (4)
Crescita mensile:
5.64%
Previsione annuale:
68.45%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
581.67 USD
Massimale:
948.45 USD (109.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.31% (948.51 USD)
Per equità:
3.26% (78.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|641
|EURAUD
|4
|EURJPY
|3
|EURUSD
|3
|EURGBP
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|BTCUSD
|2
|XTIUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|168
|EURAUD
|-30
|EURJPY
|-15
|EURUSD
|34
|EURGBP
|-46
|GBPUSD
|135
|CADJPY
|-43
|BTCUSD
|-23
|XTIUSD
|57
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|26
|AUDNZD
|13
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|-38
|NZDCHF
|-14
|USDJPY
|0
|USDCHF
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|8.1K
|EURAUD
|-678
|EURJPY
|2.7K
|EURUSD
|189
|EURGBP
|-156
|GBPUSD
|754
|CADJPY
|-316
|BTCUSD
|-18K
|XTIUSD
|62
|NZDUSD
|26
|GBPJPY
|123
|AUDNZD
|100
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|-251
|NZDCHF
|-86
|USDJPY
|12
|USDCHF
|170
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +212.11 USD
Worst Trade: -615 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.28 USD
Massima perdita consecutiva: -410.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 2
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.06 × 18
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 221
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real8
|0.73 × 441
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 263
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 178
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 11
18/10/2025
