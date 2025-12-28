- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.26 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
16.84 USD (1 902 pips)
Perdita lorda:
-1.54 USD
Vincite massime consecutive:
14 (16.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.84 USD (14)
Indice di Sharpe:
2.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.19%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
54.64
Long Trade:
9 (64.29%)
Short Trade:
5 (35.71%)
Fattore di profitto:
10.94
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
0.28 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.26% (25.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|8
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|9
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|1.4K
|CADCHF
|342
|EURCHF
|198
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.26 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +16.84 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 12
|12.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
100%
14
100%
100%
10.93
1.20
USD
USD
0%
1:500