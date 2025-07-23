- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
46 (74.19%)
Loss Trade:
16 (25.81%)
Best Trade:
10.48 USD
Worst Trade:
-5.74 USD
Profitto lordo:
114.93 USD (9 942 pips)
Perdita lorda:
-31.19 USD (2 888 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (25.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.99 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
53.64%
Massimo carico di deposito:
16.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.36
Long Trade:
33 (53.23%)
Short Trade:
29 (46.77%)
Fattore di profitto:
3.68
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
2.50 USD
Perdita media:
-1.95 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.28 USD (3)
Crescita mensile:
16.26%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
11.37 USD (3.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.07% (11.37 USD)
Per equità:
28.12% (69.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.48 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +25.43 USD
Massima perdita consecutiva: -11.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
Alpari-MT5
|0.40 × 50
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.47 × 129
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 163
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Non ci sono recensioni
