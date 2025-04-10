SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Good Gain Right Risk
Eliezer Forlin

Good Gain Right Risk

Eliezer Forlin
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 40%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 394
Profit Trade:
1 117 (80.12%)
Loss Trade:
277 (19.87%)
Best Trade:
191.12 EUR
Worst Trade:
-37.13 EUR
Profitto lordo:
2 259.06 EUR (125 351 pips)
Perdita lorda:
-1 088.56 EUR (85 227 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (85.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
210.71 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.97%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
7.83
Long Trade:
734 (52.65%)
Short Trade:
660 (47.35%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
0.84 EUR
Profitto medio:
2.02 EUR
Perdita media:
-3.93 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-149.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-149.57 EUR (8)
Crescita mensile:
10.51%
Previsione annuale:
128.78%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
149.57 EUR (4.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.21% (149.57 EUR)
Per equità:
15.99% (525.52 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 958
USDJPY 435
GBPUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 850
USDJPY 484
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 19K
USDJPY 22K
GBPUSD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +191.12 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +85.28 EUR
Massima perdita consecutiva: -149.57 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live16
0.56 × 265
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live04
0.77 × 60
ICMarketsSC-Live26
0.81 × 32
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 635
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 24
Pepperstone-Edge11
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live23
1.50 × 1418
VantageInternational-Live 14
1.56 × 9
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
52 più
The signal works only on AUDUSD cross and opens positions detecting swings in the price. Starts with a very low position (0,01). Seldom takes position over 0,08. It would be better a leverage of 1:500.
Non ci sono recensioni
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 11:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.18 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 19:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.10 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Good Gain Right Risk
75USD al mese
40%
0
0
USD
3.4K
EUR
25
97%
1 394
80%
100%
2.07
0.84
EUR
16%
1:500
Copia

