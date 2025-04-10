- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 394
Profit Trade:
1 117 (80.12%)
Loss Trade:
277 (19.87%)
Best Trade:
191.12 EUR
Worst Trade:
-37.13 EUR
Profitto lordo:
2 259.06 EUR (125 351 pips)
Perdita lorda:
-1 088.56 EUR (85 227 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (85.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
210.71 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.97%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
7.83
Long Trade:
734 (52.65%)
Short Trade:
660 (47.35%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
0.84 EUR
Profitto medio:
2.02 EUR
Perdita media:
-3.93 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-149.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-149.57 EUR (8)
Crescita mensile:
10.51%
Previsione annuale:
128.78%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
149.57 EUR (4.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.21% (149.57 EUR)
Per equità:
15.99% (525.52 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|958
|USDJPY
|435
|GBPUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|850
|USDJPY
|484
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|19K
|USDJPY
|22K
|GBPUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +191.12 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +85.28 EUR
Massima perdita consecutiva: -149.57 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live16
|0.56 × 265
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live04
|0.77 × 60
|
ICMarketsSC-Live26
|0.81 × 32
|
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 635
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 113
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 24
|
Pepperstone-Edge11
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsSC-Live18
|1.22 × 97
|
ICMarketsSC-Live23
|1.50 × 1418
|
VantageInternational-Live 14
|1.56 × 9
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
Pepperstone-Edge02
|2.00 × 1
The signal works only on AUDUSD cross and opens positions detecting swings in the price. Starts with a very low position (0,01). Seldom takes position over 0,08. It would be better a leverage of 1:500.
