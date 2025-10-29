- Crescita
Trade:
154
Profit Trade:
117 (75.97%)
Loss Trade:
37 (24.03%)
Best Trade:
2.77 USD
Worst Trade:
-2.62 USD
Profitto lordo:
55.29 USD (7 888 pips)
Perdita lorda:
-17.69 USD (2 631 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (17.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.86 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
28.14%
Massimo carico di deposito:
2.90%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
10.39
Long Trade:
50 (32.47%)
Short Trade:
104 (67.53%)
Fattore di profitto:
3.13
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
0.47 USD
Perdita media:
-0.48 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-0.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.62 USD (3)
Crescita mensile:
4.79%
Algo trading:
35%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.62 USD (0.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.35% (3.62 USD)
Per equità:
0.26% (2.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|38
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +2.77 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17.86 USD
Massima perdita consecutiva: -0.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobal-Cent6
|0.00 × 2
|
Ava-Real 3
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Live
|0.43 × 7
The signal is in part discretionary and in part helped by an Expert Advisor. It is recommended a minimum of 350$ and a low spread account.
