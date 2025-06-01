SegnaliSezioni
Hendy Halim S Kom

Hendytrades3

Hendy Halim S Kom
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
21 (60.00%)
Loss Trade:
14 (40.00%)
Best Trade:
288.58 USD
Worst Trade:
-76.43 USD
Profitto lordo:
649.02 USD (56 664 pips)
Perdita lorda:
-666.00 USD (135 882 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (82.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
439.88 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
97.24%
Massimo carico di deposito:
5.67%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
19 (54.29%)
Short Trade:
16 (45.71%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.49 USD
Profitto medio:
30.91 USD
Perdita media:
-47.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-281.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.99 USD (5)
Crescita mensile:
-0.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.11 USD
Massimale:
535.99 USD (9.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.46% (535.99 USD)
Per equità:
2.50% (125.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
CHFJPY 5
GBPUSD 3
US30 3
USOIL 3
ETHUSD 2
EURCAD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
XAGUSD 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -258
CHFJPY -126
GBPUSD 102
US30 307
USOIL 30
ETHUSD -21
EURCAD 7
USDJPY 2
USDCHF -76
XAGUSD 14
CADCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -84K
CHFJPY -2.2K
GBPUSD 1.4K
US30 7.5K
USOIL 2.7K
ETHUSD -3.5K
EURCAD 100
USDJPY 62
USDCHF -1.2K
XAGUSD 136
CADCHF 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +288.58 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +82.43 USD
Massima perdita consecutiva: -281.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-Real 7
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
QETrade-REAL SERVER
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 4
AM-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 46
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 9
428 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 05:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
Share of trading days is too low
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 09:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 06:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.02 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.06.20 14:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.01 22:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 17:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.01 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
