- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
21 (60.00%)
Loss Trade:
14 (40.00%)
Best Trade:
288.58 USD
Worst Trade:
-76.43 USD
Profitto lordo:
649.02 USD (56 664 pips)
Perdita lorda:
-666.00 USD (135 882 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (82.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
439.88 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
97.24%
Massimo carico di deposito:
5.67%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
19 (54.29%)
Short Trade:
16 (45.71%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.49 USD
Profitto medio:
30.91 USD
Perdita media:
-47.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-281.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.99 USD (5)
Crescita mensile:
-0.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.11 USD
Massimale:
535.99 USD (9.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.46% (535.99 USD)
Per equità:
2.50% (125.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|3
|US30
|3
|USOIL
|3
|ETHUSD
|2
|EURCAD
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|XAGUSD
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-258
|CHFJPY
|-126
|GBPUSD
|102
|US30
|307
|USOIL
|30
|ETHUSD
|-21
|EURCAD
|7
|USDJPY
|2
|USDCHF
|-76
|XAGUSD
|14
|CADCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-84K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPUSD
|1.4K
|US30
|7.5K
|USOIL
|2.7K
|ETHUSD
|-3.5K
|EURCAD
|100
|USDJPY
|62
|USDCHF
|-1.2K
|XAGUSD
|136
|CADCHF
|25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +288.58 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +82.43 USD
Massima perdita consecutiva: -281.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
QETrade-REAL SERVER
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 4
|
AM-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 46
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 9
428 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
