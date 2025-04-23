SegnaliSezioni
Charles Silva Prates

CSP F2

Charles Silva Prates
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 51%
Exness-Real24
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
369
Profit Trade:
117 (31.70%)
Loss Trade:
252 (68.29%)
Best Trade:
237.08 USD
Worst Trade:
-32.57 USD
Profitto lordo:
1 897.31 USD (205 828 pips)
Perdita lorda:
-1 389.68 USD (165 935 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (108.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
316.24 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
93.34%
Massimo carico di deposito:
61.74%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
296 (80.22%)
Short Trade:
73 (19.78%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
16.22 USD
Perdita media:
-5.51 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-113.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-113.30 USD (22)
Crescita mensile:
-0.59%
Previsione annuale:
-7.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.63 USD
Massimale:
226.28 USD (14.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.16% (194.25 USD)
Per equità:
7.32% (110.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 42
GBPUSD 40
LLY 30
AUDUSD 26
XOM 24
AAPL 21
MDLZ 20
AUS200 20
WMT 16
JPM 15
MMM 15
DE30 15
US30 10
IBM 9
STOXX50 8
CME 6
CSX 5
CHTR 5
INTU 5
NZDJPY 4
UNH 4
VRTX 4
MRK 4
F 4
COST 4
EQIX 4
UKOIL 3
KO 3
EBAY 2
JNJ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3
GBPUSD -89
LLY 652
AUDUSD -39
XOM 23
AAPL 7
MDLZ -23
AUS200 -57
WMT -3
JPM -56
MMM 31
DE30 94
US30 -26
IBM 79
STOXX50 -14
CME -33
CSX 8
CHTR -18
INTU 11
NZDJPY -6
UNH 66
VRTX -14
MRK -2
F -2
COST -73
EQIX -50
UKOIL 42
KO -5
EBAY 1
JNJ -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 23
GBPUSD -1.7K
LLY 36K
AUDUSD -4.8K
XOM 951
AAPL 2.6K
MDLZ -490
AUS200 -35K
WMT -114
JPM -2.4K
MMM -1.5K
DE30 8.5K
US30 2.4K
IBM 5.9K
STOXX50 34K
CME -1.8K
CSX 465
CHTR -1.5K
INTU 2.2K
NZDJPY 34
UNH 6.9K
VRTX -1.1K
MRK -195
F -154
COST -6.8K
EQIX -4.6K
UKOIL 2.1K
KO -419
EBAY 86
JNJ -10
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +237.08 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +108.14 USD
Massima perdita consecutiva: -113.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real26
0.00 × 46
Exness-Real25
0.22 × 2513
Exness-Real9
0.23 × 65
Tickmill-Live09
0.33 × 30
ICMarketsSC-Live25
0.39 × 38
FXChoice-Pro Live
0.50 × 8
Axi-US05-Live
0.60 × 5
Exness-Real6
0.63 × 142
ICMarketsSC-Live15
0.64 × 950
XMGlobal-Real 43
0.73 × 116
Exness-Real11
0.78 × 10420
Exness-Real27
0.81 × 171275
Exness-Real12
0.90 × 5190
Exness-Real24
0.94 × 4159
XMTrading-Real 47
1.35 × 43
OctaFX-Real6
1.45 × 20
DuoMarkets-Live04
1.75 × 60
DuoMarkets-DemoBHS
1.78 × 18
InfinoxCapital-Live04
4.50 × 4
XMGlobal-Real 16
4.53 × 3384
XMGlobal-Real 3
4.53 × 770
IronFXBM-Real9
5.07 × 980
VTMarkets-Live 4
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-7
6.01 × 1835
XMGlobal-Real 2
6.10 × 10
8 più
Non ci sono recensioni
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.02 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 15:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 15:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 10:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 13:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 20:23
Share of trading days is too low
2025.04.28 20:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 20:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 20:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 20:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.23 20:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
