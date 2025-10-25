- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
12.67 USD
Worst Trade:
-1.52 USD
Profitto lordo:
16.67 USD (5 267 pips)
Perdita lorda:
-3.87 USD (3 519 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (14.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.06%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
4.69
Long Trade:
4 (66.67%)
Short Trade:
2 (33.33%)
Fattore di profitto:
4.31
Profitto previsto:
2.13 USD
Profitto medio:
5.56 USD
Perdita media:
-1.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.52 USD (2)
Crescita mensile:
0.63%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.07 USD
Massimale:
2.73 USD (0.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.13% (2.66 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|TSLA
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|TSLA
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|481
|TSLA
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.67 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +14.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
