- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 665
Profit Trade:
4 436 (95.09%)
Loss Trade:
229 (4.91%)
Best Trade:
84.00 USD
Worst Trade:
-558.63 USD
Profitto lordo:
10 520.17 USD (22 589 688 pips)
Perdita lorda:
-4 604.39 USD (6 696 014 pips)
Vincite massime consecutive:
3318 (1 029.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 506.34 USD (101)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
99.45%
Massimo carico di deposito:
148.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
4 541 (97.34%)
Short Trade:
124 (2.66%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
2.37 USD
Perdita media:
-20.11 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-1 362.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 362.41 USD (45)
Crescita mensile:
2.28%
Previsione annuale:
28.96%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 553.56 USD (28.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.62% (2 553.47 USD)
Per equità:
58.29% (4 292.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|2024
|ETHUSD
|1808
|SOLUSD
|259
|LINKUSD
|145
|ADAUSD
|67
|USDJPY
|62
|EURUSD
|52
|TLT
|52
|BTCUSD
|51
|USTEC
|41
|VIX
|39
|US500
|27
|GBPUSD
|13
|EURCAD
|12
|XAUUSD
|6
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|1
|STOXX50
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XRPUSD
|5.1K
|ETHUSD
|451
|SOLUSD
|101
|LINKUSD
|802
|ADAUSD
|128
|USDJPY
|153
|EURUSD
|-110
|TLT
|-95
|BTCUSD
|422
|USTEC
|-378
|VIX
|409
|US500
|-488
|GBPUSD
|42
|EURCAD
|-19
|XAUUSD
|-1
|EURGBP
|7
|USDCHF
|-4
|NZDJPY
|3
|STOXX50
|-559
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XRPUSD
|9.5M
|ETHUSD
|2.2M
|SOLUSD
|28K
|LINKUSD
|497K
|ADAUSD
|183K
|USDJPY
|2.7K
|EURUSD
|-10K
|TLT
|-1.1K
|BTCUSD
|4.5M
|USTEC
|-504K
|VIX
|43K
|US500
|-468K
|GBPUSD
|5.1K
|EURCAD
|-2.1K
|XAUUSD
|-435
|EURGBP
|451
|USDCHF
|-478
|NZDJPY
|424
|STOXX50
|-52K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.00 USD
Worst Trade: -559 USD
Vincite massime consecutive: 101
Massime perdite consecutive: 45
Massimo profitto consecutivo: +1 029.18 USD
Massima perdita consecutiva: -1 362.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|2.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
408%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
152
79%
4 665
95%
99%
2.28
1.27
USD
USD
58%
1:30