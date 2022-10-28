SegnaliSezioni
Joel Juanpere

SFE Grid Tickmill

Joel Juanpere
0 recensioni
Affidabilità
152 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 408%
TickmillEU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 665
Profit Trade:
4 436 (95.09%)
Loss Trade:
229 (4.91%)
Best Trade:
84.00 USD
Worst Trade:
-558.63 USD
Profitto lordo:
10 520.17 USD (22 589 688 pips)
Perdita lorda:
-4 604.39 USD (6 696 014 pips)
Vincite massime consecutive:
3318 (1 029.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 506.34 USD (101)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
99.45%
Massimo carico di deposito:
148.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
4 541 (97.34%)
Short Trade:
124 (2.66%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
2.37 USD
Perdita media:
-20.11 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-1 362.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 362.41 USD (45)
Crescita mensile:
2.28%
Previsione annuale:
28.96%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 553.56 USD (28.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.62% (2 553.47 USD)
Per equità:
58.29% (4 292.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XRPUSD 2024
ETHUSD 1808
SOLUSD 259
LINKUSD 145
ADAUSD 67
USDJPY 62
EURUSD 52
TLT 52
BTCUSD 51
USTEC 41
VIX 39
US500 27
GBPUSD 13
EURCAD 12
XAUUSD 6
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDJPY 1
STOXX50 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XRPUSD 5.1K
ETHUSD 451
SOLUSD 101
LINKUSD 802
ADAUSD 128
USDJPY 153
EURUSD -110
TLT -95
BTCUSD 422
USTEC -378
VIX 409
US500 -488
GBPUSD 42
EURCAD -19
XAUUSD -1
EURGBP 7
USDCHF -4
NZDJPY 3
STOXX50 -559
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XRPUSD 9.5M
ETHUSD 2.2M
SOLUSD 28K
LINKUSD 497K
ADAUSD 183K
USDJPY 2.7K
EURUSD -10K
TLT -1.1K
BTCUSD 4.5M
USTEC -504K
VIX 43K
US500 -468K
GBPUSD 5.1K
EURCAD -2.1K
XAUUSD -435
EURGBP 451
USDCHF -478
NZDJPY 424
STOXX50 -52K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +84.00 USD
Worst Trade: -559 USD
Vincite massime consecutive: 101
Massime perdite consecutive: 45
Massimo profitto consecutivo: +1 029.18 USD
Massima perdita consecutiva: -1 362.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.00 × 2
Using   https://www.mql5.com/en/market/product/87507?source=Site+Profile+Seller
