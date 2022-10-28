SignauxSections
SFE Grid Tickmill
Joel Juanpere

SFE Grid Tickmill

Joel Juanpere
0 avis
Fiabilité
152 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 408%
TickmillEU-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 665
Bénéfice trades:
4 436 (95.09%)
Perte trades:
229 (4.91%)
Meilleure transaction:
84.00 USD
Pire transaction:
-558.63 USD
Bénéfice brut:
10 520.17 USD (22 589 688 pips)
Perte brute:
-4 604.39 USD (6 696 014 pips)
Gains consécutifs maximales:
3318 (1 029.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 506.34 USD (101)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
99.45%
Charge de dépôt maximale:
148.89%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
2.32
Longs trades:
4 541 (97.34%)
Courts trades:
124 (2.66%)
Facteur de profit:
2.28
Rendement attendu:
1.27 USD
Bénéfice moyen:
2.37 USD
Perte moyenne:
-20.11 USD
Pertes consécutives maximales:
45 (-1 362.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 362.41 USD (45)
Croissance mensuelle:
2.30%
Prévision annuelle:
28.96%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 553.56 USD (28.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.62% (2 553.47 USD)
Par fonds propres:
58.29% (4 292.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XRPUSD 2024
ETHUSD 1808
SOLUSD 259
LINKUSD 145
ADAUSD 67
USDJPY 62
EURUSD 52
TLT 52
BTCUSD 51
USTEC 41
VIX 39
US500 27
GBPUSD 13
EURCAD 12
XAUUSD 6
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDJPY 1
STOXX50 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XRPUSD 5.1K
ETHUSD 451
SOLUSD 101
LINKUSD 802
ADAUSD 128
USDJPY 153
EURUSD -110
TLT -95
BTCUSD 422
USTEC -378
VIX 409
US500 -488
GBPUSD 42
EURCAD -19
XAUUSD -1
EURGBP 7
USDCHF -4
NZDJPY 3
STOXX50 -559
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XRPUSD 9.5M
ETHUSD 2.2M
SOLUSD 28K
LINKUSD 497K
ADAUSD 183K
USDJPY 2.7K
EURUSD -10K
TLT -1.1K
BTCUSD 4.5M
USTEC -504K
VIX 43K
US500 -468K
GBPUSD 5.1K
EURCAD -2.1K
XAUUSD -435
EURGBP 451
USDCHF -478
NZDJPY 424
STOXX50 -52K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.00 USD
Pire transaction: -559 USD
Gains consécutifs maximales: 101
Pertes consécutives maximales: 45
Bénéfice consécutif maximal: +1 029.18 USD
Perte consécutive maximale: -1 362.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillEU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.00 × 2
Using   https://www.mql5.com/en/market/product/87507?source=Site+Profile+Seller
Aucun avis
2025.07.10 17:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 14:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 12:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 16:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 12:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 17:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 17:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 06:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SFE Grid Tickmill
30 USD par mois
408%
0
0
USD
6.9K
USD
152
79%
4 665
95%
99%
2.28
1.27
USD
58%
1:30
Copier

