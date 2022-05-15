SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICM090 L3 v EA
Salvatore Amato

ICM090 L3 v EA

Salvatore Amato
0 avis
Fiabilité
176 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 290%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 583
Bénéfice trades:
1 151 (72.71%)
Perte trades:
432 (27.29%)
Meilleure transaction:
147.03 EUR
Pire transaction:
-45.82 EUR
Bénéfice brut:
2 328.38 EUR (164 973 pips)
Perte brute:
-1 398.32 EUR (152 413 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (24.57 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
189.05 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
67.83%
Charge de dépôt maximale:
90.32%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.16
Longs trades:
764 (48.26%)
Courts trades:
819 (51.74%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
0.59 EUR
Bénéfice moyen:
2.02 EUR
Perte moyenne:
-3.24 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-180.14 EUR)
Perte consécutive maximale:
-180.14 EUR (7)
Croissance mensuelle:
1.57%
Prévision annuelle:
19.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
180.14 EUR (17.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.41% (61.38 EUR)
Par fonds propres:
79.37% (459.79 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 554
NZDCAD 507
AUDCAD 459
USDCAD 56
GBPUSD 2
EURUSD 2
XAUUSD 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 363
NZDCAD 310
AUDCAD 358
USDCAD 32
GBPUSD -4
EURUSD 0
XAUUSD 0
EURCHF 0
GBPCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 10K
NZDCAD 3.5K
AUDCAD 9.1K
USDCAD -10K
GBPUSD -485
EURUSD -52
XAUUSD 20
EURCHF 14
GBPCHF 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +147.03 EUR
Pire transaction: -46 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +24.57 EUR
Perte consécutive maximale: -180.14 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
IceFX-Server
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.21 × 97
ICMarketsSC-Live16
0.32 × 2829
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 572
ICMarketsSC-Live25
0.64 × 201
FusionMarkets-Demo
0.66 × 171
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICTrading-Live29
0.67 × 184
MonetaMarkets-Live01
0.68 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
Exness-Real7
1.00 × 1
Exness-Real3
1.08 × 60
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
RoboForex-ECN-3
1.26 × 34
ICMarketsSC-Live19
1.47 × 286
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6519
Exness-Real17
1.79 × 231
111 plus...
248 L3 V
Aucun avis
2025.08.15 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 06:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 05:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.08 17:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.14 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 04:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 06:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.17 09:58
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.02.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.13 09:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.02.05 04:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 11:44
No swaps are charged
2025.02.04 11:44
No swaps are charged
2025.02.04 11:03
No swaps are charged on the signal account
2025.02.02 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
