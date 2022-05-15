SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICM090 L3 v EA
Salvatore Amato

ICM090 L3 v EA

Salvatore Amato
0 inceleme
Güvenilirlik
176 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 290%
ICMarketsSC-Live32
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 583
Kârla kapanan işlemler:
1 151 (72.71%)
Zararla kapanan işlemler:
432 (27.29%)
En iyi işlem:
147.03 EUR
En kötü işlem:
-45.82 EUR
Brüt kâr:
2 328.38 EUR (164 973 pips)
Brüt zarar:
-1 398.32 EUR (152 413 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (24.57 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
189.05 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
67.83%
Maks. mevduat yükü:
90.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.16
Alış işlemleri:
764 (48.26%)
Satış işlemleri:
819 (51.74%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.59 EUR
Ortalama kâr:
2.02 EUR
Ortalama zarar:
-3.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-180.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-180.14 EUR (7)
Aylık büyüme:
1.57%
Yıllık tahmin:
19.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
180.14 EUR (17.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.41% (61.38 EUR)
Varlığa göre:
79.37% (459.79 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 554
NZDCAD 507
AUDCAD 459
USDCAD 56
GBPUSD 2
EURUSD 2
XAUUSD 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 363
NZDCAD 310
AUDCAD 358
USDCAD 32
GBPUSD -4
EURUSD 0
XAUUSD 0
EURCHF 0
GBPCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 10K
NZDCAD 3.5K
AUDCAD 9.1K
USDCAD -10K
GBPUSD -485
EURUSD -52
XAUUSD 20
EURCHF 14
GBPCHF 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +147.03 EUR
En kötü işlem: -46 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +24.57 EUR
Maksimum ardışık zarar: -180.14 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
IceFX-Server
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.21 × 97
ICMarketsSC-Live16
0.32 × 2829
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 572
ICMarketsSC-Live25
0.64 × 201
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
FusionMarkets-Demo
0.67 × 171
ICTrading-Live29
0.67 × 184
MonetaMarkets-Live01
0.68 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
Exness-Real7
1.00 × 1
Exness-Real3
1.08 × 60
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
RoboForex-ECN-3
1.26 × 34
ICMarketsSC-Live19
1.47 × 286
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6519
Exness-Real17
1.79 × 231
111 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
248 L3 V
İnceleme yok
2025.08.15 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 06:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 05:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.08 17:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.14 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 04:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 06:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.17 09:58
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.02.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.13 09:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.02.05 04:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 11:44
No swaps are charged
2025.02.04 11:44
No swaps are charged
2025.02.04 11:03
No swaps are charged on the signal account
2025.02.02 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICM090 L3 v EA
Ayda 30 USD
290%
0
0
USD
7.5K
EUR
176
100%
1 583
72%
68%
1.66
0.59
EUR
79%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.