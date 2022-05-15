- Büyüme
İşlemler:
1 583
Kârla kapanan işlemler:
1 151 (72.71%)
Zararla kapanan işlemler:
432 (27.29%)
En iyi işlem:
147.03 EUR
En kötü işlem:
-45.82 EUR
Brüt kâr:
2 328.38 EUR (164 973 pips)
Brüt zarar:
-1 398.32 EUR (152 413 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (24.57 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
189.05 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
67.83%
Maks. mevduat yükü:
90.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.16
Alış işlemleri:
764 (48.26%)
Satış işlemleri:
819 (51.74%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.59 EUR
Ortalama kâr:
2.02 EUR
Ortalama zarar:
-3.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-180.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-180.14 EUR (7)
Aylık büyüme:
1.57%
Yıllık tahmin:
19.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
180.14 EUR (17.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.41% (61.38 EUR)
Varlığa göre:
79.37% (459.79 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|554
|NZDCAD
|507
|AUDCAD
|459
|USDCAD
|56
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|XAUUSD
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|363
|NZDCAD
|310
|AUDCAD
|358
|USDCAD
|32
|GBPUSD
|-4
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|0
|EURCHF
|0
|GBPCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|10K
|NZDCAD
|3.5K
|AUDCAD
|9.1K
|USDCAD
|-10K
|GBPUSD
|-485
|EURUSD
|-52
|XAUUSD
|20
|EURCHF
|14
|GBPCHF
|161
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +147.03 EUR
En kötü işlem: -46 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +24.57 EUR
Maksimum ardışık zarar: -180.14 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
IceFX-Server
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.21 × 97
|
ICMarketsSC-Live16
|0.32 × 2829
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 572
|
ICMarketsSC-Live25
|0.64 × 201
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 171
|
ICTrading-Live29
|0.67 × 184
|
MonetaMarkets-Live01
|0.68 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.72 × 470
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|1.26 × 34
|
ICMarketsSC-Live19
|1.47 × 286
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6519
|
Exness-Real17
|1.79 × 231
