Open Highest Lowest Close Indicator

Questo indicatore è utilizzato principalmente per lo scalping su XAUUSD.

Segna i prezzi di Apertura, Minimo e Massimo per:

  • Il giorno corrente

  • Il giorno precedente

  • La settimana corrente

  • La settimana precedente

  • Il mese corrente

  • Il mese precedente

In base a questi livelli di prezzo, puoi identificare a quali livelli il prezzo è probabile che reagisca.

Se hai domande o richieste, non esitare a contattarmi tramite chat.

Grazie e buona giornata!


