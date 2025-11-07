Open Highest Lowest Close Indicator
- Indicatori
- Kieu Quyen Ly
- Versione: 2.25
- Attivazioni: 5
Questo indicatore è utilizzato principalmente per lo scalping su XAUUSD.
Segna i prezzi di Apertura, Minimo e Massimo per:
-
Il giorno corrente
-
Il giorno precedente
-
La settimana corrente
-
La settimana precedente
-
Il mese corrente
-
Il mese precedente
In base a questi livelli di prezzo, puoi identificare a quali livelli il prezzo è probabile che reagisca.
Se hai domande o richieste, non esitare a contattarmi tramite chat.
Grazie e buona giornata!