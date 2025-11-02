Sniper Utility
- Utilità
- Mohamed Maguini
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🧠 Sniper Utility
Rimani sempre aggiornato sui tuoi trade, ovunque tu sia.
Sniper Utility invia notifiche immediate ogni volta che uno dei tuoi ordini raggiunge il Take Profit o lo Stop Loss.
Perfetta per trader attivi che desiderano monitorare le proprie operazioni senza dover controllare costantemente il terminale.
⚙️ Funzionalità principali
-
🔔 Notifica istantanea alla chiusura dell’ordine (TP o SL)
-
📱 Compatibile con notifiche push su dispositivi mobili
-
💼 Supporto per ordini manuali, EA e pending
-
🕒 Leggera e precisa — non influisce sulle performance di trading
🎯 Ideale per
Trader che vogliono restare informati in tempo reale e non perdere mai un risultato importante, anche lontano dal PC.