Margin Alert Notifier

## ⚙️ Descrizione

**Margin Alert Notifier** è una utility che monitora in tempo reale il livello di **margine** del tuo conto di trading e ti **avvisa immediatamente** quando scende sotto una soglia definita.  
Ti aiuta a prevenire situazioni di *margin call* o *stop-out*, mantenendo il controllo del rischio in ogni momento.

---

## 🚀 Funzionalità principali

- 🔔 Avviso automatico quando il **Margin Level (%)** scende sotto la soglia impostata.  
- 💬 Messaggio personalizzabile (puoi inserire note o emoji).  
- ⏰ Timer anti-spam: evita notifiche ripetute troppo ravvicinate.  
- 📈 Mostra dati completi: Equity, Balance, Margine e Free Margin.  
- 🧠 Parametri semplici e chiari, ideali anche per principianti.  
- 📱 Opzione per inviare notifiche push (se abilitate nel terminale).  

---

## ⚙️ Parametri di input

| Parametro | Descrizione | Default |
|------------|-------------|----------|
| **AlertMarginLevel** | Soglia di attivazione (% Margin Level) | 150 |
| **MinMinutesBetweenAlerts** | Minuti minimi tra due avvisi consecutivi | 5 |
| **SendPushNotification** | Invia notifica push a MT5 Mobile | `false` |
| **ShowAlertBox** | Mostra finestra popup di avviso | `true` |
| **LogAlertMessage** | Scrive messaggio nel Journal | `true` |
| **CustomMessage** | Testo personalizzato per l’avviso | "⚠️ Margine basso: verifica il conto!" |
| **CheckIntervalSeconds** | Intervallo di controllo (in secondi) | 10 |

---

## 🧩 Come installare

1. Apri **MetaTrader 5** e vai su:  
   `File → Apri Cartella Dati → MQL5 → Experts`
2. Copia il file `margin_alert_notifier.ex5` in questa cartella.
3. Riavvia MetaTrader 5 o aggiorna la lista degli Expert Advisor.
4. Trascina **Margin Alert Notifier** su un grafico qualsiasi.
5. Imposta la soglia desiderata e abilita *Algo Trading*.

Altri dall’autore
SniperkickEA
Mohamed Maguini
librerie
Questo Expert Advisor (EA) è stato progettato per offrire un'esperienza di trading automatizzata di alto livello, adatta sia ai trader principianti che a quelli esperti. Utilizzando algoritmi avanzati e tecniche di analisi del mercato, l'EA è in grado di identificare opportunità di trading redditizie con precisione e velocità. L'EA è configurabile per operare su vari strumenti finanziari, tra cui forex, indici e materie prime, garantendo una flessibilità senza pari. Le caratteristiche princip
Sniper Utility
Mohamed Maguini
Utilità
Sniper Utility Rimani sempre aggiornato sui tuoi trade, ovunque tu sia. Sniper Utility invia notifiche immediate ogni volta che uno dei tuoi ordini raggiunge il Take Profit o lo Stop Loss . Perfetta per trader attivi che desiderano monitorare le proprie operazioni senza dover controllare costantemente il terminale. ️ Funzionalità principali Notifica istantanea alla chiusura dell’ordine (TP o SL) Compatibile con notifiche push su dispositivi mobili Supporto per ordini manuali, EA e p
Toolkit Utility
Mohamed Maguini
librerie
Sniper Utility Rimani sempre aggiornato sui tuoi trade, ovunque tu sia. Sniper Utility invia notifiche immediate ogni volta che uno dei tuoi ordini raggiunge il Take Profit o lo Stop Loss . Perfetta per trader attivi che desiderano monitorare le proprie operazioni senza dover controllare costantemente il terminale. ️ Funzionalità principali Notifica istantanea alla chiusura dell’ordine (TP o SL) Compatibile con notifiche push su dispositivi mobili Supporto per ordini manuali, EA e p
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione