Adaptive AI
- Experts
- Henri Joel Biock-soares
- Versione: 6.0
- Attivazioni: 5
Fractal Adaptive AI v6.0 RÉEL - Trading neuronal multi-indices
Description courte
Robot de trading neuronal avec analyse de plus de 8 instruments. Réseau neuronal adaptatif à 14 caractéristiques. Compatible FTMO. EUR/USD M15.
Description complète
Conseiller expert professionnel basé sur l'IA pour la paire EUR/USD M15
Fractal Adaptive AI v6.0 REAL est un système de trading automatisé utilisant des réseaux neuronaux avancés avec une analyse contextuelle multi-indices pour détecter les meilleures opportunités de trading.
🧠 TECHNOLOGIE NEURALE AVANCÉE ✅ Réseaux neuronaux doubles (Tendance + Plage) ✅ Système d'entrée à 14 caractéristiques (contre 9 pour les systèmes traditionnels) ✅ Optimiseur Adam avec régularisation L2 ✅ Mécanisme d'attention pour la pondération dynamique ✅ 8 neurones cachés spécialisés
📊 ANALYSE MULTI-INDICES (8 INSTRUMENTS) ✅ Corrélation EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ✅ Corrélation AUD/USD, USD/CHF ✅ Score Risk-On/Risk-Off (S&P 500, Or, DXY) ✅ Détection automatique des symboles des courtiers ✅ Cache intelligent (mises à jour toutes les 5 minutes)
💰 GESTION DES RISQUES FTMO-READY ✅ Perte maximale : 10 % (configurable) ✅ Perte quotidienne : 5 % par jour ✅ Dimensionnement dynamique des lots en fonction du risque ✅ Stop Loss/Take Profit adaptatif (basé sur l’ATR) ✅ Système Martingale optionnel (désactivé par défaut)
⚙️ PARAMÈTRES AVANCÉS ✅ 94 paramètres configurables ✅ Fichier .set calibré fourni ✅ Trading autonome (seuils de 70 %/30 %) ✅ Stops suiveurs intelligents ✅ Protection contre le slippage (3 pips max.)
🎯 SPÉCIFICATIONS
- Paire : EUR/USD
- Période : M15 (recommandée)
- Type de compte : Couverture / Compensation
- Dépôt minimum : 500 $ (1 000 $ et plus recommandés)
- Numéro magique : configurable
📈 PERFORMANCE
- Tests rétrospectifs sur 10 mois (2025)
- Rapport risque/récompense : 1:2
- Compatible avec le défi FTMO
🔧 INSTALLATION FACILE
- Charger le fichier .set fourni
- Vérifier les symboles disponibles (8 instruments)
- Activer le trading automatique
- Le robot fait le reste !
⚠️ AVERTISSEMENT : Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Entraînez-vous sur un compte démo avant de trader en réel.