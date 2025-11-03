Fractal Adaptive AI v6.0 RÉEL - Trading neuronal multi-indices

Description courte

Robot de trading neuronal avec analyse de plus de 8 instruments. Réseau neuronal adaptatif à 14 caractéristiques. Compatible FTMO. EUR/USD M15.

Description complète

Conseiller expert professionnel basé sur l'IA pour la paire EUR/USD M15

Fractal Adaptive AI v6.0 REAL est un système de trading automatisé utilisant des réseaux neuronaux avancés avec une analyse contextuelle multi-indices pour détecter les meilleures opportunités de trading.

🧠 TECHNOLOGIE NEURALE AVANCÉE ✅ Réseaux neuronaux doubles (Tendance + Plage) ✅ Système d'entrée à 14 caractéristiques (contre 9 pour les systèmes traditionnels) ✅ Optimiseur Adam avec régularisation L2 ✅ Mécanisme d'attention pour la pondération dynamique ✅ 8 neurones cachés spécialisés

📊 ANALYSE MULTI-INDICES (8 INSTRUMENTS) ✅ Corrélation EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ✅ Corrélation AUD/USD, USD/CHF ✅ Score Risk-On/Risk-Off (S&P 500, Or, DXY) ✅ Détection automatique des symboles des courtiers ✅ Cache intelligent (mises à jour toutes les 5 minutes)

💰 GESTION DES RISQUES FTMO-READY ✅ Perte maximale : 10 % (configurable) ✅ Perte quotidienne : 5 % par jour ✅ Dimensionnement dynamique des lots en fonction du risque ✅ Stop Loss/Take Profit adaptatif (basé sur l’ATR) ✅ Système Martingale optionnel (désactivé par défaut)

⚙️ PARAMÈTRES AVANCÉS ✅ 94 paramètres configurables ✅ Fichier .set calibré fourni ✅ Trading autonome (seuils de 70 %/30 %) ✅ Stops suiveurs intelligents ✅ Protection contre le slippage (3 pips max.)

🎯 SPÉCIFICATIONS

Paire : EUR/USD

Période : M15 (recommandée)

Type de compte : Couverture / Compensation

Dépôt minimum : 500 $ (1 000 $ et plus recommandés)

Numéro magique : configurable

📈 PERFORMANCE

Tests rétrospectifs sur 10 mois (2025)

Rapport risque/récompense : 1:2

Compatible avec le défi FTMO

🔧 INSTALLATION FACILE

Charger le fichier .set fourni Vérifier les symboles disponibles (8 instruments) Activer le trading automatique Le robot fait le reste !

⚠️ AVERTISSEMENT : Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Entraînez-vous sur un compte démo avant de trader en réel.



