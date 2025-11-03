IA Adaptative Fractale v6.0 RÉELLE - Trading Multi-Indices Neuronaux

Robot de trading neuronal avec analyse de plus de 8 instruments. Réseau de neurones adaptatif 14-fonctionnalités. Compatible FTMO. EUR/USD M15.

Expert Advisor professionnel avec intelligence artificielle pour EUR/USD M15

Fractal Adaptive AI v6.0 REAL est un système de trading automatisé utilisant des réseaux de neurones avancé avec analyse contextuelle multi-indices pour détecter les meilleures opportunités de trading.

🧠 TECHNOLOGIE NEURONALE AVANCÉE ✅ Dual Neural Networks (Trend + Range) ✅ 14-Feature Input System (vs 9 traditionnels) ✅ Adam Optimizer avec L2 Regularization ✅ Attention Mechanism pour pondération dynamique ✅ 8 neurones cachés spécialisés

📊 ANALYSER MULTI-INDICES (8 INSTRUMENTS) ✅ Corrélation EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY ✅ Corrélation AUD/USD, USDCHF ✅ Score Risk-On/Risk-Off (S&P 500, Gold, DXY) ✅ Détection automatique des symboles courtier ✅ Cache intelligent (mise à jour toutes les 5 minutes)

💰 GESTION DE RISQUE FTMO-READY ✅ Drawdown maximum : 10% (configurable) ✅ Drawdown journalier : 5% par jour ✅ Lot sizing dynamique basé sur risque ✅ Stop Loss / Take Profit adaptatifs (basé sur ATR) ✅ Système Martingale optionnel (désactivé par défaut)

⚙️ PARAMÈTRES AVANCÉS ✅ 94 paramètres configurables ✅ Fichier .set calibré fourni ✅ Trading autonome (seuils 70%/30%) ✅ Trailing stop intelligents ✅ Protection slippage (3 pips max)

🎯 SPÉCIFICATIONS

Paire : EUR/USD

Période : M15 (recommandé)

Type de compte : Hedge / Netting

Dépôt minimum : 500$ (recommandé 1000$+)

Numéro magique : configurable

📈 RÉSULTATS

Tests rétrospectifs sur 10 mois (2025)

Rapport risque/rendement : 1:2

Défi de compatibilité FTMO

🔧 INSTALLATION FACILE

Charger le fichier .set fourni Vérifier les symboles disponibles (8 instruments) Activer AutoTrading Le robot fait le reste !

⚠️ AVERTISSEMENT Le trading comporte des risques. Les performances passées ne correspondent pas aux résultats futurs. Testez en démo avant réel.