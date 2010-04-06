ExactVolDem

Демо-версия утилиты ExactVol.exe

Утилита ExactVol.ex4 помогает трейдеру точно рассчитать размер лота и автоматически установить торговый ордер, исходя из входных значений и параметров ордера-указателя.

Это необходимо для эффективного риск-менеджмента, когда нужно установить процент прибыли и процент риска на сделку в определенном соотношении, например 4:1. Предназначена для торговых стратегий, где используются уровни и линии поддержки/сопротивления.

Ордер-указатель – ордер с минимальным объемом лота 0,01, устанавливаемый трейдером вручную в нужном направлении покупки, либо продажи при запуске утилиты. Ордер-указатель устанавливается С РЫНКА и должен обязательно иметь Take Profit, который и будет указателем на уровень реального желаемого Take Profit. Stop Loss для ордера-указателя ставить не обязательно.

Входные параметры:

- level_buy – уровень поддержки, относительно которого планируется сделка на покупку;

- level_sell - уровень сопротивления, относительно которого планируется сделка на продажу;

- zona_level – максимальное расстояние в пунктах от Stop Loss до уровня, относительно которого планируется сделка на покупку либо продажу;

- Percent_loss – процент риска на сделку;

- Scale – процент прибыли на сделку;

- Free_money_ - если true, то размер лота утилита будет рассчитывать относительно свободных средств депозита;

- Balans_ - если true, то размер лота утилита будет рассчитывать относительно баланса.

Как использовать:

Установить утилиту в окно торгового инструмента. Разрешить советнику торговать. Установить входные параметры. Установить с рынка ордер-указатель на покупку или продажу объемом лота 0,01. После срабатывания утилиты удалить ее из окна торгового инструмента.



