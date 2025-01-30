MetaQuotes Trading algoritmico con Python 235 1 2 3 4 5 ... 23 24) MQL5 è un linguaggio di programmazione specificamente progettato per creare applicazioni ad alte prestazioni per il trading sui mercati finanziari. Offre un'esecuzione più rapida e prestazioni più elevate rispetto ad altri linguaggi di programmazione specializzati utilizzati nel trading algoritmico

Domenico Corica EA per implementare MACD Ciao A Tutti! sto cercando di costruire un EA che implementi una strategia di trading basata su MACD, premetto che mi sto servendo dell'AI non sarei in grado di farlo da solo ma sto provando ad imparare... l'ea generato sino ora riconosce abbastanza bene gli incroci MACD dal basso verso l'alto e

FaustoWP EA che chiude le tutte posizioni a un dato livello di perdita o vincita in valuta Salve a tutti, sto cercando un EA free che mi permetta di chiudere tutte le posizioni aperte (anche su più strumenti) a un determinato livello di perdita o vincita in valuta. Ad es. voglio che tutte le posizioni vengano chiuse quando sono sotto di $1000 oppure in vincita di $ 2000. Mi potete

Carmine Marotta file in istallazione enums.mqh mancante ciao a tutti, ho scoperto che non è presente nella mia installazione il file enums.mqh. qualcuno mi potrebbe dire dove trovarlo e come aggiungerlo? grazie

Maurizio Lucini IMPOSSIBILE USARE IL CLOUD AGENTS Se tento di ottimizzare un expert MQL5 perfettamente funzionante, non acquistato dal market ma scritto in autonomia ottengo questo messaggio: 2025.07.07 16:59:55.250 Tester debug version of "STOCASTICO senza atr.ex5" can be optimized on local agents only, no Cloud PERCHE' NON SONO UTILIZZABILI GLI

michele12345 MQL5 CLOUD NETWORK PROBLEM HI, I have a problem with the mql5 cloud network, that is, when I have to do for example 430 tasks with full optimization at M5 over 2 months the cloud network processes about half of them, but after HOURS I find that the tasks executed are about 2\5... it also happens that it only connects to one

beduino69 pulsanti debugging non attivi ( 1 ) Per favore potrei ricevere aiuto per capire il motivo per cui i pulsanti di debugging in metaeditor sono INATTIVI. Ho riavviato diverse volte, ho cercato la presenza di aggiornamenti ma non ho risolto il problema. Grazie

beduino69 messaggio del journal ( 2 ) "failed instant buy" ...... (deviation: 10) [No prices] - qualcuno potrebbe aiutarmi a capire le ragioni di tale messaggio che mi viene restituito dal mio Expert. Grazie

zubenel rimozione URL in webRequest ? ( 2 ) vorrei sapere ,se possono andare in coflitto se ho URL che non uso per il mio EA , e se possibile eliminare gli URL che nonuso ? grazie

michstonks Lettura File .txt cod. ANSI ( 1 ) Buonasera, sto cercando di far leggere un segnale di apertura di un trade tramite l' expert advisor per poi aprire un operazione in MT5. il segnale di esempio è questo: BUY EURUSD SL 1.18000 TP 1.07550 Ma sembra che non riesca a leggerlo, come se il formato fosse sbagliato, se serve invierò lo

avatar72 Calcolo lotto di apertura ( 4 ) Buon giorno probabilmente faccio una domanda stupida o già fatta, Esiste già qualcosa che calcoli in automatico il lotto di apertura in mt5 ? Cerco di spiegarmi: esempio: se apro 0,50 su bitcoin ha un valore completamente differente se apro 0,50 su XRP. Stessa cosa se apro 0,50 su Dax o 0,50 su

Joe.Ferry.1972 costruzione di classi in mql5 ( 1 ) Buon giorno a tutti, ragazzi scusate ho un problema che non riesco a risolvere, cioè ho creato un indicatore e vorrei richiamarlo in un expert e non riesco a farlo pur avendo consultato diverse guide e tutorial. Qualcuno può cortesemente spiegarmi come posso risolvere il problema

Denis Dal Return "None" in order_send ( 1 ) Buongiorno a tutti sto impazzendo nel tentativo di effettuare un ordine via Python su MT5 con il codice a seguire. Non rileva nessun errore ma mi restituisce un result "None" e non piazza l'ordine. Preciso che lo stesso ordine inserito manualmente in MT5 funziona correttamente. Qualcuno mi puà

Alessandro Furlani Inserire commenti sugli ordini Ho visto che è possibile inserire commenti sugli ordini. Mi potete fare un esempio di codice ? Grazie

MisterRobe MT5 non funziona il tester di strategie Buongiorno a tutti, ho da posco installato MT5 per iniziare a studiarlo ed utilizzarlo. Dopo qualche settimana di utilizzo ad un certo punto non ha più funzionato il tester di strategie e dato che il pc era da formattare perchè molto lento, ho deciso di riformattare e reinstallare il tutto. Dopo una

Francess Orzatrading Build ottimizzazione mt5 Salve, sto creando una nuova configurazione per la mia build, incentrata a quella che è l'ottimizzazione di metatrader 5. ad oggi utilizzo un Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 3.60 GHz con 64gb di ram. ho acquistato amd threadripper 7980x, con 128gb di ram. secondo voi dovrei avere dei

mytradersystem EA compilati con MT5 sono 32 o 64 bi? Quando faccio un backtest di un EA mi trovo nel journal la seguente riga: tester: 2024.12.14 09:32:03.427 Tester "00 - EURUSD-01-XMLOW-Double\EURUSD-01-XMLOW-DoubleLong.ex5" 32 bit Mi chiedo: Perchè 32 bit e non 64? Non ho trovato opzioni per modificare in 64 bit. Il sistema è Windows 11 con

Paolo Miocchi VPS performances ( 6 ) Ciao a tutti. Di recente ho noleggiato un VPS MQL5 (con sede a New York) che ha un ping molto breve (circa 2 msec) nella connessione al mio account broker per eseguire un EA, presumibilmente perché è molto vicino a un server broker. Tuttavia, stranamente, mostra un tempo di esecuzione estremamente

amorosik Volumi delle transazioni ad ogni tick/barra - come leggerli ? ( 2 ) Sto usando MetaTrader5 col broker predefinito MetaQuotes Sto sperimentando con la creazione di un Expert Advisor E dopo la classica costruzione dello scheletro come eseguito dal template standard, sto cercando ci leggere tutte le informazioni che arrivano dal mercato In sostanza nell'evento OnTick()

Roberto Federici Strategy Tester si Blocca ( 3 ) Buongiorno Il mio EA in fase di testing si blocca sembrerebbe in modo casuale Il Freelance che mi haseguito nella programmazione sostiene si tratti solo di un problema mio, da suoi test sembrerebbe funzionare. Ho effettuato svariate prove, cambiato innumerevoli impostazioni senza successo Avete

Ale Ale Problemi con il mio bot di trading in MQL5: Errore con gli indicatori e i trailing stop/Problems with my trading bot in MQL5: Error with indicators and trailing stops ( 1 ) Ciao a tutti, sto cercando di sviluppare un bot di trading in MQL5 che utilizza gli indicatori ATR , ADX e RSI per generare segnali di acquisto e impostare un trailing stop. Tuttavia, sto riscontrando due principali problemi che non riesco a risolvere. Gli errori principali sono relativi a un

Marco Barseti WHY DONT DISPLAY ALLERT ON EXPERT ( 1 ) const long account_number = 4667219 ; //ENTER YOUR ACCOUNT NUMBER datetime expiry = D'30.01.2025' ; //ENTER YOUR EXPIRY DATE- (DD.MM.YYYY) if (account_number == 0 ); else if (account_number != AccountNumber()) { Alert ( "YOUR ACCOUNT ISN'T ALLOWED." ); ExpertRemove

Francesco Di Michele TRACCIARE LINEE SU GRAFCO TEST - MT5 Ciao, devo testare la mia EA, ma preveder che prima di avviarla, sul grafico, vengano disegnate le linee di tren o un fibonacci. Come faccio a disegnarle sul grafico in ambiente di test, MT5 non mi permette di fare nulla. Grazie Francesco

Maurizio Lucini Risultati completamente diversi con il medesimo expert su quattro BROKER Prego aiutatemi a capire: sto eseguendo il tester strategy con un expert del market MT5 sull'oro con quattro diversi broker Dukascopy, Swissquote, FP-Market e Ava-Trade ed ottengo risultati completamente diversi. In particolare con Swissquote e Dukascopy il risultato dal 01.01.24 ad oggi è uguale

Maurizio Lucini Completely different results with the same expert on four BROKERS Please help me understand: I am running the tester strategy with an expert of the MT5 market on gold with four different brokers Dukascopy, Swissquote, FP-Market and Ava-Trade and I get completely different results. In particular with Swissquote and Dukascopy the result from 01.01.24 to today is

TraderX124 STRATEGY TESTER - LIVE TRADING ( 1 ) Ciao a tutti, un paio dei miei EA funzionano bene dal vivo, ma non eseguono alcuna attività (ad esempio apertura/chiusura di posizioni) se testati con lo strategy tester; altri non funzionano affatto né sullo strategy tester né dal vivo. Apprezzerei molto se qualcuno potesse darmi un consiglio