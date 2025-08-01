EA che chiude le tutte posizioni a un dato livello di perdita o vincita in valuta
Salve a tutti, sto cercando un EA free che mi permetta di chiudere tutte le posizioni aperte (anche su più strumenti) a un determinato livello di perdita o vincita in valuta. Ad es. voglio che tutte le posizioni vengano chiuse quando sono sotto di $1000 oppure in vincita di $ 2000. Mi potete aiutare?
- Strumenti 'Chiudi tutto'/'Apri
- Qualsiasi domanda da principiante, per non ingombrare il forum. Professionisti, non passate oltre. Da nessuna parte senza di te - 6.
- [ARCHIVIO]Qualsiasi domanda da principiante, per non ingombrare il forum. Professionisti, non passate oltre. Non posso andare da nessuna parte senza di te - 5.
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati