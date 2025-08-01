EA che chiude le tutte posizioni a un dato livello di perdita o vincita in valuta

Salve a tutti, sto cercando un EA free che mi permetta di chiudere tutte le posizioni aperte (anche su più strumenti) a un determinato livello di perdita o vincita in valuta. Ad es. voglio che tutte le posizioni vengano chiuse quando sono sotto di $1000 oppure in vincita di $ 2000. Mi potete aiutare? 
