IMPOSSIBILE USARE IL CLOUD AGENTS

Se tento di ottimizzare un expert MQL5 perfettamente funzionante, non acquistato dal market ma scritto in autonomia ottengo questo messaggio:     2025.07.07 16:59:55.250 Tester debug version of "STOCASTICO senza atr.ex5" can be optimized on local agents only, no Cloud  PERCHE' NON SONO UTILIZZABILI GLI AGENTI DEL CLOUD?

Grazie

