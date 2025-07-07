IMPOSSIBILE USARE IL CLOUD AGENTS
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Se tento di ottimizzare un expert MQL5 perfettamente funzionante, non acquistato dal market ma scritto in autonomia ottengo questo messaggio: 2025.07.07 16:59:55.250 Tester debug version of "STOCASTICO senza atr.ex5" can be optimized on local agents only, no Cloud PERCHE' NON SONO UTILIZZABILI GLI AGENTI DEL CLOUD?
Grazie