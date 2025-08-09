EA per implementare MACD
Ciao A Tutti!
sto cercando di costruire un EA che implementi una strategia di trading basata su MACD, premetto che mi sto servendo dell'AI non sarei in grado di farlo da solo ma sto provando ad imparare... l'ea generato sino ora riconosce abbastanza bene gli incroci MACD dal basso verso l'alto e viceversa, ma non appena inserisco (o meglio lo inserisce l'AI) la condizione che gli incroci rialzisti si verifichino con MACD minore di zero e viceversa il prodotto è un EA che perde moltissimi incroci buoni. di seguito incollo prima il codice "funzionante" quindi senza controllo del segno di macd e poi quello che non ne vuole saper con il controllo sul segno. inutile dire che vi sarei molto grato se qualcuno riuscisse a daremi qualche suggerimento. grazie a tutti!!!