Calcolo lotto di apertura
È necessario utilizzare il linguaggio MQL e il codice personalizzato per questo. Puoi cercare nel Codebase o nel Market se qualcosa esiste già. In caso contrario puoi richiedere a un programmatore di farlo per te nella sezione Freelance. E ovviamente puoi anche imparare a farlo da solo, con la documentazione, gli articoli e il forum.
grazie sai per caso quali articoli o documentazione (link) devo cercare?
Hai ragione devo farmelo da solo o con l'aiuto di un programmatore
Buongiorno.
La tua necessità è quella di calcolare i lotti in base alla distanza dello stop loss (in modo da prevedere di quanto sarà la perdita)?
In questo casto, il fulcro, è il valore del tick: la piattaforma ti fornisce di quanto cambia il profitto di un operazione, avente 1 lotto come volume, al variare di un point (ultima cifra decimale) della quotazione.
Con i dovuti calcoli si riesce a ottenere il valore desiderato.
Buon giorno probabilmente faccio una domanda stupida o già fatta,
Esiste già qualcosa che calcoli in automatico il lotto di apertura in mt5 ? Cerco di spiegarmi: esempio: se apro 0,50 su bitcoin ha un valore completamente differente se apro 0,50 su XRP. Stessa cosa se apro 0,50 su Dax o 0,50 su SPX. altro esempio, 0,50 su gold o 0,50 su euro/dollaro. Ho provato a cercare nel market ma vedo solo utility dove calcolano sl e to.
Altro esempio per cercare di farmi capire: se io ho un capitale di 500 dollari e devo aprire più operazioni su gold, eu/usd, Dax e xrp, vorrei sapere a quanto aprirle perché abbiano tutte lo stesso valore.
Ringrazio se mi rispondete
non so se ho caito bene , ma penso che usare una strategia che apra in base alla percentuale del capitale o al valore in dolari ( es 200$ ) a posizione sia la scelta migliore.
Buona giornata
