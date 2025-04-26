costruzione di classi in mql5

Nuovo commento
 

Buon giorno a tutti, ragazzi scusate ho un problema che non riesco a risolvere, cioè ho creato un indicatore e vorrei richiamarlo in un expert e non riesco a farlo pur avendo consultato diverse guide e tutorial. Qualcuno può cortesemente spiegarmi come posso risolvere il problema ?


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              il mio primo EA.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
#property indicator_label1 "IndicatorePersonalizzato" 
//--- input parameters
input int      StopLoss=30;
input int      TakeProfit=100;
input int      ADX_Period=8;
input int      MA_Period=8;
input int      EA_Magic=12345;   // EA Magic Number
input double   Adx_Min=22.0;     // Minimum ADX Value
input double   Lot=0.1;          // Lots to Trade
#include <Indicators\IndicatorePersonalizzato.mqh>
//--- Other parameters
int adxHandle; // handle for our ADX indicator
int maHandle;  // handle for our Moving Average indicator
int hMA;  // per memorizzare l'handle dell'indicatore MA 
double plsDI[],minDI[],adxVal[]; // Dynamic arrays to hold the values of +DI, -DI and ADX values for each bars
double maVal[]; // Dynamic array to hold the values of Moving Average for each bars
double p_close; // Variable to store the close value of a bar
int STP, TKP;   // To be used for Stop Loss & Take Profit values
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   personalizzato();
  
//--- Get handle for ADX indicator
   adxHandle=iADX(NULL,0,ADX_Period);
//--- Get the handle for Moving Average indicator
   maHandle=iMA(_Symbol,_Period,MA_Period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
//--- What if handle returns Invalid Handle
   if(adxHandle<0 || maHandle<0)
     {
      Alert("Error Creating Handles for indicators - error: ",GetLastError(),"!!");
     }
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
  IndicatorRelease(adxHandle);
  IndicatorRelease(maHandle);
  
//---
   
  }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
// Do we have enough bars to work with
   if(Bars(_Symbol,_Period)<60) // if total bars is less than 60 bars
     {
      Alert("We have less than 60 bars, EA will now exit!!");
      return;
     }
// We will use the static Old_Time variable to serve the bar time.
// At each OnTick execution we will check the current bar time with the saved one.
// If the bar time isn't equal to the saved time, it indicates that we have a new tick.
   static datetime Old_Time;
   datetime New_Time[1];
   bool IsNewBar=false;

// copying the last bar time to the element New_Time[0]
   int copied=CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,New_Time);
   if(copied>0) // ok, the data has been copied successfully
     {
      if(Old_Time!=New_Time[0]) // if old time isn't equal to new bar time
        {
         IsNewBar=true;   // if it isn't a first call, the new bar has appeared
         if(MQL5InfoInteger(MQL5_DEBUGGING)) Print("We have new bar here ",New_Time[0]," old time was ",Old_Time);
         Old_Time=New_Time[0];            // saving bar time
        }
     }
   else
     {
      Alert("Error in copying historical times data, error =",GetLastError());
      ResetLastError();
      return;
     }

//--- EA should only check for new trade if we have a new bar
   if(IsNewBar==false)
     {
      return;
     }
 
//--- Do we have enough bars to work with
   int Mybars=Bars(_Symbol,_Period);
   if(Mybars<60) // if total bars is less than 60 bars
     {
      Alert("We have less than 60 bars, EA will now exit!!");
      return;
     }

//--- Define some MQL5 Structures we will use for our trade
   
   MqlTradeRequest mrequest;  // To be used for sending our trade requests
   MqlTradeResult mresult;    // To be used to get our trade results
   MqlRates mrate[];         // To be used to store the prices, volumes and spread of each bar
   ZeroMemory(mrequest);     // Initialization of mrequest structure 
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trade function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//---
   double ret=0.0;
//---

//---
   return(ret);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

questo è il codice che sto tentando di scrivere e ho questo problema. Se qualcuno di voi può aiutarmi o darmi un consiglio su cosa leggere di specifico, mi fate una grande gentilezza

 
In OnInit() crei l'handle per l'indicatore tramite la funzione iCustom() e accedi ai dati tramite CopyBuffer().
Documentazione su MQL5: Indicatori Tecnici / iCustom
Documentazione su MQL5: Indicatori Tecnici / iCustom
  • www.mql5.com
La funzione restituisce l'handle di un indicatore personalizzato specificato. Parametri symbol [in] Il nome del simbolo dello strumento finanziario...
Nuovo commento