costruzione di classi in mql5
In OnInit() crei l'handle per l'indicatore tramite la funzione iCustom() e accedi ai dati tramite CopyBuffer().
Documentazione su MQL5: Indicatori Tecnici / iCustom
- www.mql5.com
La funzione restituisce l'handle di un indicatore personalizzato specificato. Parametri symbol [in] Il nome del simbolo dello strumento finanziario...
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Buon giorno a tutti, ragazzi scusate ho un problema che non riesco a risolvere, cioè ho creato un indicatore e vorrei richiamarlo in un expert e non riesco a farlo pur avendo consultato diverse guide e tutorial. Qualcuno può cortesemente spiegarmi come posso risolvere il problema ?
questo è il codice che sto tentando di scrivere e ho questo problema. Se qualcuno di voi può aiutarmi o darmi un consiglio su cosa leggere di specifico, mi fate una grande gentilezza