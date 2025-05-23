pulsanti debugging non attivi
Per favore potrei ricevere aiuto per capire il motivo per cui i pulsanti di debugging in metaeditor sono INATTIVI. Ho riavviato diverse volte, ho cercato la presenza di aggiornamenti ma non ho risolto il problema. Grazie
Se i pulsanti di debug sono disattivati, verifica prima che il file sia stato compilato correttamente e che non ci siano errori. Il debug funziona solo con Expert Advisor o script, non con indicatori.
Assicurati anche che MetaTrader sia aperto, connesso a un conto, e che tu stia utilizzando l’ultima versione di MetaEditor. Se il problema persiste, prova a riavviare entrambi i programmi.
