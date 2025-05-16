rimozione URL in webRequest ?

vorrei sapere ,se possono andare in coflitto se ho URL che non uso per il mio EA , e se possibile eliminare gli URL che nonuso ? 

grazie 


 
zubenel:

No, non vanno in conflitto, perché l’EA che utilizzi userà solo l’URL che richiama. Per eliminarle, ti basta modificarle e lasciarle vuote.

 
Miguel Angel Vico Alba #:

Grazie . 
