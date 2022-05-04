Errori, bug, domande - pagina 93
Salve. Sto eseguendo l'esempio dalla documentazione di MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Ottengo un'immagine con una parte di storia di diffusione mancante. Potete per favore dirmi cosa c'è che non va.
Significa che non c'è un valore di spread nella storia.
Bene, eccoci qui. :)
Questo lo capisco quando il test in linea di principio può dare un risultato sbagliato?
Aggiusteremo gli spread oggi o domani.
Il problema è il seguente. Installato MT5 su un VPS per testare un EA. Ho caricato l'Expert Advisor (file *.ex5) nella cartella \MQL5\Experts. Ho riavviato il terminale, l'Expert Advisor non è presente nel Navigator, vengono visualizzati solo quelli standard. Ho provato a caricare un file *mq5 e l'ho compilato, ma EA non si vede comunque. Sto usando Windows Server 2008. E non c'è nessun problema sul mio PC (OS Windows XP SP3). Ho installato MT5 dallo stesso file di installazione su entrambi i sistemi. Ho impiegato poco più di 24 ore tra l'installazione sul mio PC locale e sul server. Ho anche notato la differenza nel contenuto della cartella MQL.
Sto allegando uno screenshot dal desktop remoto.
.
Qualcuno ha incontrato qualcosa di simile e come ottenere il terminale per visualizzare l'Expert Advisor?
Molto probabilmente a causa del sistema di sicurezza di Windows 2008 (remoto + UAC) la cartella di lavoro con i documenti del terminale si trova nell'area UserData. Per vedere la directory di archiviazione, usa File -> Open data directory.
Cosa si dovrebbe fare:
dovete usare il comando File -> Open data directory.
Perché l'estensione .mq4 è cambiata in .mq5, ma l'estensione degli inludi no? Questo crea alcune difficoltà durante la ricerca, l'ordinamento e altre azioni con i file di sour delle due piattaforme.
È vero, ME5 può lavorare con file come .mqh5, ma ME4 non può più lavorare con .mqh4
In questo finora vedo una via d'uscita - per lavorare con .mqh5, ma scomodo - non è una risoluzione nativa. In generale, non è certamente un bug e non è un grosso problema, ma solo un pensiero.
Ho incontrato un problema simile, un conoscente mi ha chiesto di scrivere un esperto per controllare la funzionalità del TS. Ho pensato di scriverlo in Five (è più comodo scriverlo + debugger). Ho scritto, ho ottenuto il risultato:
Penso che sia buono, posso riscriverlo per 4.
L'ho riscritto 1:1. Questo TS non ha indicatori, solo tempo e range di prezzo. Il risultato mi ha sorpreso molto:
Periodo di test dal 1.01.2000 ad oggi.
Mi chiedo quale tester dia il risultato giusto?