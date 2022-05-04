Errori, bug, domande - pagina 102

Nuovo commento
 

gumgum:
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!

Non ancora, ma sarà presto disponibile.

 
Beh, solo i maghi 312 costruiscono e poi (5 minuti dopo) 313 costruiscono! :)
 

Quando una funzione viene eseguita 

double CalculateMarginRequoted(string symbol){
   double price=0.0;
   double margin=0.0;
//--- select lot size
   if(!SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK,price))                return(0.0);
   if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,symbol,1.0,price,margin)) {
      Print("Error: ", GetLastError());
      return(0.0);
   }
   return(margin);
}//CalculateMarginRequoted()

errore 4014(funzione di sistema che non può essere chiamata)

Cosa devo fare? Ho bisogno di calcolare il deposito per 1 lotto nell'indicatore.

 
EvgeTrofi:

Quando una funzione viene eseguita

errore 4014(funzione di sistema che non può essere chiamata)

Cosa devo fare? Ho bisogno di calcolare il deposito per 1 lotto nell'indicatore.

Non ricevo questo messaggio. Puoi avvisare il Service Desk e allegare il codice completo per riprodurlo?
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Rosh:
Non riesco a far suonare questo messaggio. Puoi informare Service Desk e allegare il codice completo per riprodurlo?

Potete dare un'occhiata a questo indicatore, mostra anche il margine?

Il service desk è lento a rispondere. È più veloce qui :)

File:
info.rar  5 kb
 
EvgeTrofi:

Avete anche questo indicatore che mostra il margine?

Il problema è che la funzione OrderCalcMargin() è inclusa nel gruppo di funzioni di trading https://www.mql5.com/ru/docs/trading:

Funzioni di trading

Un gruppo di funzioni progettate per gestire le attività commerciali.

Le funzioni di trading possono essere utilizzate in Expert Advisors e script. Le funzioni di trading possono essere chiamate solo se nelle proprietà dell'Expert Advisor o dello script la casella di controllo "Allow EA to trade" è abilitata.

Suggerisco per ora di usare le funzioni dell'articolo Funzioni per la gestione del denaro negli EA per ottenere la quantità di margine necessaria per aprire una posizione con un dato volume.
Документация по MQL5: Торговые функции
Документация по MQL5: Торговые функции
  • www.mql5.com
Торговые функции - Документация по MQL5
  
TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)

La connessione è interrotta e solo dopo 30-40 secondi inizia a restituire false.

Come faccio a sapere se c'è o non c'è una connessione al momento?

 
gumgum:

La comunicazione viene interrotta, e solo dopo 30-40 secondi inizia a tornare falsa.

Come fai a sapere se c'è o non c'è una connessione al momento?

Simulate voi stessi il fallimento di una connessione? Come si simula l'interruzione della rete?

Generalmente, il terminale controlla costantemente la connessione al server e se non c'è connessione, rileva una perdita di connessione entro 15-20 secondi.

 

Come aggiungere i pulsanti "undo" "redo" al menu della barra degli strumenti nell'editor µl

 
alexvd:

Simula lei stesso una disconnessione? Come si fa?

Generalmente, il terminale controlla costantemente la connessione al server e, se non c'è connessione, rileva una perdita di connessione entro 15-20 secondi.

Ho tagliato io stesso la connessione e ho scollegato il router.
1...9596979899100101102103104105106107108109...3184
Nuovo commento