Errori, bug, domande - pagina 102
gumgum:
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!
Non ancora, ma sarà presto disponibile.
Quando una funzione viene eseguita
errore 4014(funzione di sistema che non può essere chiamata)
Cosa devo fare? Ho bisogno di calcolare il deposito per 1 lotto nell'indicatore.
Non riesco a far suonare questo messaggio. Puoi informare Service Desk e allegare il codice completo per riprodurlo?
Potete dare un'occhiata a questo indicatore, mostra anche il margine?
Il service desk è lento a rispondere. È più veloce qui :)
Avete anche questo indicatore che mostra il margine?
Funzioni di trading
Un gruppo di funzioni progettate per gestire le attività commerciali.
Le funzioni di trading possono essere utilizzate in Expert Advisors e script. Le funzioni di trading possono essere chiamate solo se nelle proprietà dell'Expert Advisor o dello script la casella di controllo "Allow EA to trade" è abilitata.
La connessione è interrotta e solo dopo 30-40 secondi inizia a restituire false.
Come faccio a sapere se c'è o non c'è una connessione al momento?
Simulate voi stessi il fallimento di una connessione? Come si simula l'interruzione della rete?
Generalmente, il terminale controlla costantemente la connessione al server e se non c'è connessione, rileva una perdita di connessione entro 15-20 secondi.
Come aggiungere i pulsanti "undo" "redo" al menu della barra degli strumenti nell'editor µl
