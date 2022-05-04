Errori, bug, domande - pagina 103

Dmitriy2:

Puoi dirmi come aggiungere un pulsante "annulla" "rifai" al menu della barra degli strumenti nell'editor µl?

alexvd:

Sì, grazie mille.

Ho guardato un po' di volte e non l'ho trovato... :)

 
Rosh:
Il problema è che la funzione OrderCalcMargin() fa parte del gruppo di funzioni di trading https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю per ora dovresti usare le funzioni dell'articolo Funzioni per la gestione del denaro negli EA per ottenere la quantità di margine richiesta per aprire una posizione con un dato volume.
Perché la funzioneSymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) restituisce 0?
 
EvgeTrofi:
Perché questa funzione è progettata per i simboli azionari, ma sui simboli forex restituisce zero
 

Non posso aggiornare lightfubdate e dopo aver scaricato l'ultimo installer non si installa, quindi sono seduto con la build 306. :о(

SZY A proposito 306 costruire definisce miglior punto di accesso Access Point 4 USA (può essere che aiuterà) e server asiatico non è nemmeno nella lista.

 
Per forzare il controllo dell'aggiornamento, chiudete il terminale e cancellate la linea LastTime nel blocco [LiveUpdate] del file di configurazione /config/terminal.ini ed eseguite il terminale. Notate che il file è unicode e può essere modificato in notepad.


SZY A proposito 306 costruire definisce il miglior Access Point 4 USA (forse aiuterà) e server asiatico non è nemmeno nella lista.


Quando hai scaricato il programma di installazione?

Scarica l'ultima versione del programma di installazione e riprova. Ho appena controllato e funziona:

Ho anche controllato le statistiche dei server CDN USA, Europa, Asia - funzionano tutti e danno centinaia di distribuzioni ogni giorno senza fermarsi.

 
Ho scaricato il programma di installazione per circa 17 ore (tempo del forum) oggi. A proposito, voi avete la versione a 64 bit, io ho un sistema a 32 bit.
 
Qual è la sua velocità di connessione? Sembra che ci siano dei seri problemi di connettività.

Pubblicate i risultati della vostra squadra per favore:

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net

Dovrebbe venir fuori qualcosa del genere:

С:\tracert asia.cdn.metaquotes.net

Трассировка маршрута к asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  xxxxx
  2    12 ms    12 ms    17 ms  xxxxx
  3    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  4    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  5    98 ms    99 ms   102 ms  lnn11-ge500.501.transtelecom.net [195.66.224.212]
  6    93 ms   104 ms    97 ms  10 gigabitethernet1-1.core1.lon1.he.net [195.66.224.21]
  7   166 ms   177 ms   174 ms  10 gigabitethernet4-4.core1.nyc4.he.net [72.52.92.241]
  8   225 ms   224 ms   236 ms  10 gigabitethernet5-3.core1.lax1.he.net [72.52.92.226]
  9   235 ms   237 ms   242 ms  pacnet.10 gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net [216.218.223.206]
 10   327 ms   329 ms   329 ms  gi6-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.61.166]
 11   389 ms   392 ms   389 ms  po2-0-1.cr3.hkg3.asianetcom.net [202.147.0.42]
 12   393 ms   398 ms   402 ms  te2-2.gw1.hkg4.asianetcom.net [202.147.16.202]
 13   460 ms   378 ms   379 ms  PNT-0079.asianetcom.net [202.147.17.94]
 14   396 ms   399 ms   396 ms  vlan155.hkg4c1.pacific.net.hk [116.92.191.1]
 15   401 ms   407 ms   399 ms  202.64.5.113
 16     *      385 ms   384 ms  v201.tmhs3501.pacific.net.hk [202.64.154.54]
 17   398 ms   404 ms   402 ms  asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]

Трассировка завершена.
Gli indirizzi del primo percorso possono essere cancellati.
 

Ho provato di nuovo e non ha funzionato.

L'ultima volta è passato attraverso la fase di download di usa.cdn poi si è resettato alla fase di download di asia.cdn.

Ora usa.cdn asia.cdn passato e inciampato su europe.cdn.

Ci riproverò (Dio ama la trinità)

 
Scusa, a quale programma vuoi inviare questi comandi?

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net
