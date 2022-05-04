Errori, bug, domande - pagina 103
Puoi dirmi come aggiungere un pulsante "annulla" "rifai" al menu della barra degli strumenti nell'editor µl?
Non è questo che intende?
Sì, grazie mille.
Ho guardato un po' di volte e non l'ho trovato... :)
Il problema è che la funzione OrderCalcMargin() fa parte del gruppo di funzioni di trading https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю per ora dovresti usare le funzioni dell'articolo Funzioni per la gestione del denaro negli EA per ottenere la quantità di margine richiesta per aprire una posizione con un dato volume.
Non posso aggiornare lightfubdate e dopo aver scaricato l'ultimo installer non si installa, quindi sono seduto con la build 306. :о(
SZY A proposito 306 costruire definisce miglior punto di accesso Access Point 4 USA (può essere che aiuterà) e server asiatico non è nemmeno nella lista.
Quando hai scaricato il programma di installazione?
Scarica l'ultima versione del programma di installazione e riprova. Ho appena controllato e funziona:
Ho anche controllato le statistiche dei server CDN USA, Europa, Asia - funzionano tutti e danno centinaia di distribuzioni ogni giorno senza fermarsi.
Ho scaricato il programma di installazione circa 17 ore (tempo del forum) oggi. A proposito, tu hai una versione a 64 bit, io ho un sistema a 32 bit.
Qual è la sua velocità di connessione? Sembra che ci siano dei seri problemi di connettività.
Pubblicate i risultati della vostra squadra per favore:
Dovrebbe venir fuori qualcosa del genere:Gli indirizzi del primo percorso possono essere cancellati.
Ho provato di nuovo e non ha funzionato.
L'ultima volta è passato attraverso la fase di download di usa.cdn poi si è resettato alla fase di download di asia.cdn.
Ora usa.cdn asia.cdn passato e inciampato su europe.cdn.
Ci riproverò (Dio ama la trinità)
A che velocità è la tua connessione? Sembra che ci siano dei seri problemi con la qualità della connessione.
Pubblica i risultati del tuo comando, per favore:
Dovrebbe venir fuori qualcosa del genere:Gli indirizzi del primo percorso possono essere cancellati.
Scusa, a quale programma vuoi inviare questi comandi?