Errori, bug, domande - pagina 92
Un'altra domanda"numero nella lista delle posizioni" che cos'è questo numero?
1. Ottenere il numero di posizioni usandoPositionsTotal()
2. Nel ciclo bypassiamo l'intera lista di posizioni
Va bene, ho appena iniziato con 1 nel ciclo). Allora la prima domanda è un bug?
Sì, lo faremo.
Il tester non sempre calcola correttamente il drawdown assoluto. Ecco un esempio dal rapporto del concorso EA dopo aver controllato sul sito del campionato:
Anche se dal grafico dell'equilibrio è chiaro ad occhio nudo che il drawdown è più di 20.000 alla fine del test, come dal report dei trade:
Lo stesso è stato osservato durante i test locali (a volte). All'errore il prelievo assoluto e relativo sul saldo e sui fondi sono uguali.
"....La mancata esecuzione della funzione entro il timeout genererà l'errore 4757. In questo caso è necessario ripetere la richiesta dopo un breve periodo di tempo (5-10 secondi). ...."
A quali condizioni, c'è una posizione o non c'è una posizione?
"....La mancata esecuzione della funzione entro il timeout genererà l'errore 4757. In questo caso è necessario ripetere la richiesta dopo un breve periodo di tempo (5-10 secondi). ...."
A quali condizioni, c'è una posizione o non c'è una posizione?
Per esempio, quando c'è una perdita di connessione con il server commerciale e la successiva sincronizzazione dopo la riconnessione.
Ora quando non c'è posizione c'è anche un'uscita per timeout di 3 secondi. Abbiamo capito questo e lo risolveremo.
Allora la prima domanda è un bug?
Salve. Sto eseguendo l'esempio dalla documentazione MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Ottengo un'immagine con una parte di storia di diffusione mancante. Per favore, ditemi cosa c'è che non va.
E un'altra domanda. Cosa viene memorizzato esattamente nella storia: lo spread alla chiusura di una candela, il valore medio dello spread per una candela, o qualcos'altro?
Grazie!