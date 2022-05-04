Errori, bug, domande - pagina 92

gumgum:

Un'altra domanda

"numero nella lista delle posizioni" che cos'è questo numero?

1. Ottenere il numero di posizioni usandoPositionsTotal()

2. Nel ciclo bypassiamo l'intera lista di posizioni


 
Interesting:

1. Ottenere il numero di posizioni usandoPositionsTotal()

2. Scorrere l'intero elenco di posizioni


Va bene, ho appena iniziato con 1 nel ciclo). E la prima domanda, è un bug?
 
gumgum:
Va bene, ho appena iniziato con 1 nel ciclo). Allora la prima domanda è un bug?
Sì, lo sistemeremo.
 
Rosh:
Sì, lo faremo.
Grazie. Cominciavo a pensare di essere di nuovo un tuttofare...
 

Il tester non sempre calcola correttamente il drawdown assoluto. Ecco un esempio dal rapporto del concorso EA dopo aver controllato sul sito del campionato:

Saldo di bilancio:
Bilanciamento Assoluto: 3 607.43 Bilanciamento massimo: 8 391.49 (35.17%) Bilanciamento Relativo: 35.17% (8 391.49)
Dispersione di capitale:
Equity Drawdown Absolute: 3 662.21 Equity Drawdown Massimo: 6 811.99 (26.43%) Equity Drawdown Relative: 26.43% (6 811.99)


Anche se dal grafico dell'equilibrio è chiaro ad occhio nudo che il drawdown è più di 20.000 alla fine del test, come dal report dei trade:

Lo stesso è stato osservato durante i test locali (a volte). All'errore il prelievo assoluto e relativo sul saldo e sui fondi sono uguali.

  
bool  PositionSelect(
   string  symbol     // имя инструмента
   );

"....La mancata esecuzione della funzione entro il timeout genererà l'errore 4757. In questo caso è necessario ripetere la richiesta dopo un breve periodo di tempo (5-10 secondi). ...."

A quali condizioni, c'è una posizione o non c'è una posizione?

 
gumgum:

"....La mancata esecuzione della funzione entro il timeout genererà l'errore 4757. In questo caso è necessario ripetere la richiesta dopo un breve periodo di tempo (5-10 secondi). ...."

A quali condizioni, c'è una posizione o non c'è una posizione?

Per esempio, quando c'è una perdita di connessione con il server commerciale e la successiva sincronizzazione dopo la riconnessione.

Ora quando non c'è posizione c'è anche un'uscita per timeout di 3 secondi. Abbiamo capito questo e lo risolveremo.

 
Rosh:

Per esempio, quando la connessione al server commerciale viene persa e poi sincronizzata dopo la riconnessione.

Ora quando non c'è posizione c'è anche un'uscita per timeout di 3 secondi. Abbiamo capito questo e lo risolveremo.

Sarà risolto nella prossima build? È davvero molto necessario...
 
gumgum:
Allora la prima domanda è un bug?
Grazie per il messaggio, il bug dell'inliner delle funzioni è stato risolto.
 

Salve. Sto eseguendo l'esempio dalla documentazione MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Ottengo un'immagine con una parte di storia di diffusione mancante. Per favore, ditemi cosa c'è che non va.

E un'altra domanda. Cosa viene memorizzato esattamente nella storia: lo spread alla chiusura di una candela, il valore medio dello spread per una candela, o qualcos'altro?

Grazie!

