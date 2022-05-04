Errori, bug, domande - pagina 106
Questo è probabilmente per quei simboli che non sono in MarketWatch, come dice per SymbolName:Emetti il nome del simbolo per il quale ottieni un risultato inaspettato e confrontalo con la lista in MarketWatch.
...non è menzionato nell'aiuto che per il buon funzionamento di questa funzione è necessario che lo strumento sia presente nella finestra di MarketWatch
L'aiuto ha davvero bisogno di personale con esempi normali e colli di bottiglia.
PS
Inoltre, ci sono spesso situazioni in cui, dopo aver apportato modifiche al linguaggio, alcuni EA della base smettono di funzionare (o generano errori di compilazione).
Notato oggi...MT5(access.metatrader5.com:443)
EURJPY, Quotidiano:
Per esempio GBPJPY, Daily: Qui tutto va bene.
Ed ecco uno screenshot di EURJPY, giornaliero di un MT4 DC:
La differenza è visibile a occhio nudo....
Come si può rimediare a questo?
Questo è probabilmente per quei simboli che non sono presenti in MarketWatch, poiché per SymbolName dice:Emetti il nome del simbolo per il quale ottieni un risultato inaspettato e confrontalo con la lista in MarketWatch.
Per i simboli che non sono presenti in MarketWatch, SymbolInfoTick() restituisce un errore ERR_MARKET_SELECT_ERROR "Symbol not selected in MarketWatch" (codice 4302). Solo EURUSD e GBPUSD sono selezionati in MarketWatch. Un'esecuzione elementare mostra che SymbolInfoTick() restituisce un errore ERR_MARKET_SELECT_ERRORper i simboli non selezionati :
A proposito, l'ultimo blocco di dati nel logdi sergey1294 è diverso dagli altri: primo, SymbolInfoTick() restituisce lo stesso codice di errore questa volta, e secondo, - non pensate che lo strumento, la valuta di base e la valuta di margine abbiano dei nomi strani in questo blocco di dati?
È un bug? Avete notato questa stranezza?
Per quanto riguarda l'ultimo blocco di dati, è solo che il ciclo di forza bruta ha avuto un piccolo intoppo e nell'ultima richiesta di dati ha avuto accesso a un simbolo inesistente, quindi tutti i campi tranne la valuta del deposito sono vuoti
Come è possibile? Cioè, il log non è della versione del codice che è stata data?
A giudicare dal codice, lì è tutto a posto.
Oppure SymbolsTotal() restituiva un valore, ma durante l'esecuzione dello script, da qualche parte nel mezzo del ciclo, per un terribile incidente, il broker, impostando la parte server, rimuoveva un simbolo dalla disponibilità, e la SymbolsTotal() - se lo script lo richiedeva - restituiva un nuovo valore, uno in meno, ma, poiché la condizione di fine ciclo era basata sul vecchio valore memorizzato nella variabile Total, allora le funzioni corrispondenti all'ultima iterazione quando accedevano al simbolo ora inesistente restituivano righe vuote? :)
Finora, è venuto fuori solo questo scenario per farlo accadere. :)
... Poi il valore calcolato viene esplicitamente convertito in ulong. Esattamente a ulong, perché c'è la garanzia che il valore da lanciare sia non negativo.
Durante il cast in un tipo intero, la parte frazionaria del tipo reale viene scartata. Non è l'arrotondamento all'uno più vicino, ma proprio il buttare via la parte frazionaria che garantisce il non aumento del valore dei lotti massimi, che il margine libero permette. Questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno.
Sviluppatori.
Come faccio a far apparire i parametri negli script (sono troppo pigro per cambiare costantemente il codice per nuove condizioni)...?
#property script_show_inputs