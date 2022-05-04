Errori, bug, domande - pagina 95
Come posso cambiare il mio indirizzo email nel mio profilo?
Non ancora nel modo normale.
Il canale è glitchato, ho creato un canale su X4. Se riavvolgi la storia per un paio di settimane, attraversa il grafico e se muovi il grafico avanti e indietro le linee vanno avanti e indietro, cioè cambiano la loro posizione. Perché?
Inoltre c'è un grande buco nella storia da qualche parte, ora non ricordo esattamente, ma c'è solo un periodo di tempo.
Questo non è un errore.
SYMBOL_MARGIN_INITIAL e SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE sono usati nelle specifiche dei futures e non sono usati negli strumenti forex
Perché non c'è niente di tutto ciò nella guida?
Insisto che gli sviluppatori prendano un po' di tempo e indichino nell'aiuto quali particolari indicatori NON si applicano agli strumenti Forex.
...Non si tratta solo di SYMBOL_MARGIN_INITIAL e SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
creato un file commontester.ini
[Tester]
Esperto=tradermacd2.ex5
Simbolo=USDJPY
Periodo=H1
Accesso=665039
Modello=2
Ottimizzazione=2
DaData=2008.04.01
ToDate=2009.04.01
Rapporto=Rep1
ReplaceReport=1
ShutdownTerminal=1
[Comune]
Accesso=665039
ProxyEnable=0
ProxyType=0
ProxyAddress=
ProxyAuth=
CertInstall=0
NewsEnable=1
NewsLanguages=
[Grafici]
ProfileLast=82038
MaxBars=10000
PrintColor=0
SaveDeleted=0
TradeLevels=1
[Trades]
LottiModo=0
LotsLast=3000
LottiDefault=10000
SymbolMode=0
SymbolLast=USDCAD
SymbolDefault=EURUSD
DeviationMode=0
DeviazioneDefault=0
DeviazioneUltima=0
StopsMode=0
[Esperti]
AllowDllImport=1
Enabled=1
Conto=1
Profilo=1
Grafico=0
[Oggetti].
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
MagnetSens=10
PreciseTime=0
[Eventi]
Abilita=1
Connect=connect.wav
ConnectEnable=1
Disconnect=disconnect.wav
DisconnectEnable=1
Email Notify=email.wav
Email NotifyEnable=1
Timeout=timeout.wav
TimeoutEnable=1
Ok=ok.wav
OkEnable=1
Notizie=news.wav
NewsEnable=1
Expert Advisor=expert.wav
Expert AdvisorEnable=1
Alert=allarme.wav
AlertEnable=1
Requote=alert.wav
RequoteEnable=1
Trailing Stop=stops.wav
Trailing StopEnable=0
Test Finished=expert.wav
Test FinishedEnable=1
metterlo nella cartella config del terminale
avviare il terminale
terminale /config:commontester.ini
Il terminale si avvia, ma il test non parte, quale potrebbe essere la ragione?
Cari sviluppatori, potreste spiegare cosa non ho capito?
In questo momento viene eseguito un trade, ma non ci sono dati sotto forma di barre di minuti ?????????
Cari sviluppatori, spiegatemi cosa non capisco
L'accordo è stato fatto in quel momento, ma non ci sono dati sotto forma di barre di minuti ?????????
Per favore, ditemi quale server e quale account? Se il server è nostro, quale server di accesso è attualmente in uso?
Hai provato ad aggiornare il grafico?
Si prega di consigliare quale server e
conto?
Se il server è nostro, quale server di accesso è attualmente in uso?
Hai provato ad aggiornare il tuo grafico?
MetaQuotes-Demo
92134:urain_
Punto di accesso 4 USA
Provato
ps 2010.08.16 16:28:08 Numer_Bild (EURUSD,M1)__MQ5BUILD__ =306
Salve. Non vedo una descrizione di expertsparameters nell'aiuto
Un'altra domanda, come posso ottenere un codice di errore o una descrizione in caso di voci errate del file ini?