tol64:
È una domanda naturale. Perché? ))
Diciamo che per dare segnali, per esempio mi vergognerei di questo profilo =) Anche se se comincio con quel profilo, tutti sapranno chi è per nickname =))
 
Zeleniy:

Anche se se comincio con quel profilo, tutti sapranno chi è per nickname =))
Mostra un risultato decente e la vergogna se ne andrà. Ci sarà orgoglio. ))
 
Come posso impostare i grafici in gif o jpg invece che in png?
  
#include <Controls\Label.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   CLabel Label1, Label2;

   Label1.Create(0,"Label1",0,10,10,0,0);
   Label1.Text("Text");
   
   Label2.Create(0,"Label2",0,10,30,0,0);
   Label2.Color(clrBlack);
   Label2.Text("Label1.Width()="+IntegerToString(Label1.Width()));
   
   Sleep(100000);
}
//+------------------------------------------------------------------+

L'oggetto stesso ha una larghezza (27px), ma programmaticamente c'è un valore diverso (-10px). Posso indovinare da dove viene il valore -10px, dato che la seconda coordinata X non è impostata, ma come può la larghezza essere negativa?

È un bug o una caratteristica?


 

Cosa può causare un messaggio nel tester

Passaggio 1 su EURUSD testato con errore "errore critico di runtime nella funzione di inizializzazione globale (errore 520, modulo 0, file 65535, linea 3, col 0)" (1233 ms)

Qual è il messaggio di errore restituito da alcuni agenti?

tester build 743 (non dichiarato)

 
dimonsky:

Non capisco perché la funzione ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) restituisce zero quando si testa l'indicatore, mentre le barre visibili sono almeno 30

(verificato da ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)

Sui grafici normali - tutto va bene, uno differisce dall'altro di 1, ma quando si fa il test, c'è questa assurdità...

Come posso sbarazzarmene?

Ciao a tutti. qualche opzione?
 
Ashes:

Cosa può causare un messaggio nel tester

Passaggio 1 su EURUSD testato con errore "errore critico di runtime nella funzione di inizializzazione globale (errore 520, modulo 0, file 65535, linea 3, col 0)" (1233 ms)

Qual è il messaggio di errore restituito da alcuni agenti?

tester build 743 (non dichiarato)

Il file ex5 non è stato caricato correttamente.

Ci occuperemo di tali agenti più tardi, dopo aver raccolto le statistiche

 
dimonsky:
Ciao a tutti. qualche opzione?

Test in modalità visiva? Qualche esempio di codice?

 
Ci sarà una decisione sulla mia domanda?
 
fyords:
Ci sarà una soluzione al mio problema?
Avete scritto a servicedesk? Può perdersi qui tra le molte pagine di discussione
