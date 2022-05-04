Errori, bug, domande - pagina 908
È una domanda naturale. Perché? ))
Dite di dare segnali, per esempio io mi vergognerei di questo profilo =) Anche se se comincio con quel profilo, tutti sapranno chi è per nickname =))
L'oggetto stesso ha una larghezza (27px), ma programmaticamente c'è un valore diverso (-10px). Posso indovinare da dove viene il valore -10px, dato che la seconda coordinata X non è impostata, ma come può la larghezza essere negativa?
È un bug o una caratteristica?
Cosa può causare un messaggio nel tester
Passaggio 1 su EURUSD testato con errore "errore critico di runtime nella funzione di inizializzazione globale (errore 520, modulo 0, file 65535, linea 3, col 0)" (1233 ms)
Qual è il messaggio di errore restituito da alcuni agenti?
tester build 743 (non dichiarato)
Non capisco perché la funzione ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) restituisce zero quando si testa l'indicatore, mentre le barre visibili sono almeno 30
(verificato da ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)
Sui grafici normali - tutto va bene, uno differisce dall'altro di 1, ma quando si fa il test, c'è questa assurdità...
Come posso sbarazzarmene?
Il file ex5 non è stato caricato correttamente.
Ci occuperemo di tali agenti più tardi, dopo aver raccolto le statistiche
Ciao a tutti. qualche opzione?
Test in modalità visiva? Qualche esempio di codice?
Ci sarà una soluzione al mio problema?