Errori, bug, domande - pagina 910
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho fatto domanda per un venditore il 29 dicembre. Quando inizieranno a lavorare i moderatori che controllano le applicazioni? Anche nella "Discussione" c'è silenzio dal 29.
Dovete cambiare il file di configurazione o accenderlo manualmente dal menu contestuale.
Non può essere attivato da solo.
Dovete cambiare il file di configurazione o attivarlo manualmente dal menu contestuale.
È possibile fare un motore di ricerca su https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help come su questo forum?
L'intero sito metatrader5.com è automaticamente ricercabile nella normale ricerca mql5.com:
In particolare, ho bisogno di accedere al buffer MA sull'indicatore Standart Deviation
Un tale problema. Sto usando Windows XP polacco e ho installato la lingua del terminale inglese in MT5. Sto facendo degli screenshot dei parametri di input dell'indicatore (sto preparando degli screenshot per i miei prodotti per il mercato) e invece dell'inglese "Cancel" viene visualizzato nella finestra il corrispondente analogo polacco "Anuluj" (vedi fig.). Potete dirmi cosa fare per avere "Annulla".