Errori, bug, domande - pagina 910

lordlev:
Ho fatto domanda per un venditore il 29 dicembre. Quando inizieranno a lavorare i moderatori che controllano le applicazioni? Anche nella "Discussione" c'è silenzio dal 29.
Sarà possibile pubblicare video e screenshot su questa risorsa? Per esempio, quando si pubblica un prodotto sul mercato, la descrizione potrebbe includere un link a un video non su youtube ma da questa risorsa.
 
Oggi, l'ottimizzazione nella nuvola si è accesa da sola. Non l'avevo mai usato prima. Grazie per l'ottimizzazione veloce, naturalmente, ma non ho bisogno di una tale possibilità (attivazione non autorizzata). )))
 
Non lo accende da solo.

Dovete cambiare il file di configurazione o accenderlo manualmente dal menu contestuale.
 
È meglio usare i video di YouTube. La funzione CDN geografica è importante per i video, e quella di Google funziona benissimo.
 
Renat:
Non può essere attivato da solo.

Dovete cambiare il file di configurazione o attivarlo manualmente dal menu contestuale.
Beh, ne ero sicuro anch'io, dato che non posso colpirlo per caso. Non è importante, in generale. È possibile non considerare un caso isolato. ))
 
È possibile fare un motore di ricerca come quello di questo forum su https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help?
 
paladin800:
È possibile fare un motore di ricerca su https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help come su questo forum?

L'intero sito metatrader5.com è automaticamente ricercabile nella normale ricerca mql5.com:


 
Per favore, ditemi come implementare l'accesso al buffer di un indicatore, in esecuzione sul drafimetrico di un altro indicatore
In particolare, ho bisogno di accedere al buffer MA sull'indicatore Standart Deviation
 

Un tale problema. Sto usando Windows XP polacco e ho installato la lingua del terminale inglese in MT5. Sto facendo degli screenshot dei parametri di input dell'indicatore (sto preparando degli screenshot per i miei prodotti per il mercato) e invece dell'inglese "Cancel" viene visualizzato nella finestra il corrispondente analogo polacco "Anuluj" (vedi fig.). Potete dirmi cosa fare per avere "Annulla".


