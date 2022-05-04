Errori, bug, domande - pagina 903
È realistico ottenere le precedenti build x32 di MT5? Ho davvero bisogno di tornare in estate. Uno dei miei post recenti in questo thread si lamenta di "MemoryException 180772428 byte non disponibili" nella scheda Log e "out of memory" nella scheda Experts non si sono sbarazzati di loro dopo l'installazione di un sistema operativo pulito e una nuova MT5 (che sono riuscito a fare solo di recente), quindi concludo che il problema non era con il vecchio sistema operativo danneggiato e non con il mio codice (che è stato modificato l'ultima volta in aprile), ma con la prossima build di MT5 da qualche parte nella seconda metà dell'estate. E poi è andato avanti e avanti... Nessun errore si era verificato prima di quella costruzione.
Non me ne sono ricordato subito, perché, in primo luogo, avevo paura dei miei problemi locali, e in secondo luogo, avevo poco tempo per farlo in tempo. Spostare il mio codice agli sviluppatori per l'analisi - non credo che vogliano cambiarlo di male in peggio (inoltre, gli sviluppatori hanno le loro cose di cui preoccuparsi), ma anche se sono d'accordo, dovrò prendermi la briga di semplificare il codice - e questo per me ora è quasi più difficile che svilupparlo.
Voglio aggiungere che DDR-ca ha funzionato con programmi di test e non sono stati riscontrati errori; inoltre, sono arrivati 4 nuovi moduli da 1Gb di un altro famoso fornitore al posto di un modulo da 1Gb, tutto bene anche con loro, ma l'errore continua ad apparire e non si sa come. Il sistema non è overcloccato. Anche se il mio codice non è scritto in modo ottimale, non è la cosa principale ora, dato che prima funzionava comunque senza errori.
Uno dei miei post recenti in questo thread si lamenta di "MemoryException 180772428 byte non disponibili"....
Su x64 (non uso più x32) questo suggerisce che la memoria non è sufficiente e la dimensione del file di swap dovrebbe essere aumentata (con tutto ciò - rallentamento durante l'ottimizzazione per lunghi periodi, ecc.)
Lo proverò sicuramente, ma sono ancora fondamentalmente curioso di sapere che tipo di viti gli sviluppatori hanno messo in atto che ora sono diverse. Prima, con la stessa dimensione del file di paginazione e altre cose uguali, tutto funzionava senza problemi.
A proposito, uno di questi giorni dovrò testare il codice anche su un x64 8-pack, ma ho il sospetto che i miei 4Gb si riveleranno essere qualcosa come 2Gb per esso, che di nuovo non è abbastanza. E fisicamente tutti gli slot DIMM sono pieni, e inoltre, secondo la guida utente sulla scheda madre, è stato raggiunto un massimo totale tecnico di 4GB (anche se potrebbe essere solo una limitazione dell'epoca, non una assoluta).
costruire 740, x86
Ho ottimizzato il mio Expert Advisor in modalità "Balance+min Drawdown" e sembra che cerchi di ottimizzare solo il drawdown. Come risultato dell'ottimizzazione ottengo un drawdown dell'1% e un profitto dell'8% del deposito iniziale per l'anno. Una settimana prima i risultati erano ben diversi.
Abbiamo escluso dai calcoli i risultati con un saldo negativo.
Parliamo con il Service Desk, forse abbiamo corretto qualcosa di sbagliato. Ma per favore, dateci i calcoli più dettagliati possibili (per andare a fondo della questione)
Applicazione aperta #617331
Non hai fornito alcun dato.
Ripeterò la mia domanda ancora una volta - sembra che l'ottimizzatore calcoli erroneamente il risultato di Custom Max.
L'Expert Advisor in OnTester() restituisce Profit * Trades * (1/(MaxEquityDDPercent+1)) * RecoveryFactor.
Ecco i risultati dell'ottimizzazione:
Ci si aspettava che con più profitti, numero di trade e Recovery Factor, e con meno drawdown, il risultato sarebbe stato più grande. Il che non è il caso.