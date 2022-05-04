Errori, bug, domande - pagina 901
2012.12.17 15:46:31 MQL5 Cloud Europe 2 passaggi (6, 464) testati con errore "errore critico di runtime nella funzione di inizializzazione globale (errore 520, modulo 0, file 32767, linea 0, col 0)" in 15 ms (PR 146)
Da nessuna parte al momento. Nella prossima build sarà disponibile la decrittazione del testo.
L'errore 520 significa che l'Expert Advisor non può essere caricato per l'esecuzione
È da un po' che non vengo qui... Forse qualcosa è cambiato da allora e sono nel serbatoio?
Ho installato la build 730 di MT5 su Windows XP SP3 x86 pulito, ho avviato un nuovo conto demo e uno reale, per sicurezza. Sto aspettando che la storia si carichi. Non viene caricato. Ho riavviato il terminale, non si carica. COSA C'È?
Dove (chi) vengono aperti i conti?
Sì, ho fatto tutto di default, ho aperto un nuovo conto attraverso il menu MT5, poi il secondo. Uno strano nome di server che avevo, ora non lo ricordo, sto rispondendo da sotto il vecchio XP al momento. Credo che il nome del server fosse lo stesso in entrambi i casi. Non posso guardare prima di domani, se è così importante.
La domanda era: ci sono abbastanza dati su quel server per il simbolo richiesto? Hai dato uno screenshot di NZDUSD. Puoi vedere che i grafici mensili e a minuti sono aperti. Quanti dati mensili ci sono ora? Nelle impostazioni del terminale nella scheda Charts, quante barre sono impostate nell'opzione Max bars nella finestra?
Questa è la prima cosa a cui dovreste prestare attenzione. E quando fate una domanda, fornite tutte queste informazioni. Prova a connetterti al server MQ e apri la finestra con i dati mensili dello stesso NZDUSD.
MQL4 ha una funzione chiamata Emulazione del buffer degli indicatori.
Permette di alternare le funzioni ArraySetAsSeries() e ArrayResize() per spostare facilmente gli elementi all'interno di un array, mentre aggiunge celle vuote al suo inizio.
Sfortunatamente, tale possibilità non è stata disponibile in MQL5 nell'ultimo anno, dato che le suddette funzioni hanno smesso di funzionare correttamente nella piattaforma MetaTrader 5 un anno fa.
Applicazione2012.07.04 19:48,#418282
Prima di tutto, sono sorpreso dal fatto che il sito ufficiale di MT5 distribuisca una versione consapevolmente inaffidabile. Un principiante lo scarica e lo installa, e poi? Un'altra pagina senza senso e senza pietà di indagini in questo thread del forum ... e forse di più.
In secondo luogo - sì, non mi sono preoccupato di chiarire la cosa letteralmente ovvia: nessun download di TF prima di ottobre di quest'anno, lo screenshot lo mostra perfettamente. C'è una storia sul server più profonda o no - non lo so, ma non si scarica e questo è tutto. E che tipo di server inutile ha ancora meno storia del server della società di brokeraggio più trascurata e dimenticata da Dio con MT4?
Terzo, dove sono questi Access Point? Nemmeno uno nello screenshot. Sono stato via per un paio di mesi ed è già un casino... o le mie mani sono così storte che...
In quarto luogo, ho ovviamente impostato subito il numero massimo di barre su Unlimited.
Ora sono entrato nel terminale con il mio vecchio sistema, ho aggiornato alla build 740 e li ho registrati: MetaQuotes-Demo e MIGBank-Demo - proverò a configurarli lì, se riesco. Ma sul vecchio sistema della storia fino al 1994.
MetaQuotes-Demo inizia con il 1994 per NZDUSD. MaMIGBank-Demo può avere la stessa quantità di storia che hai visto sul grafico.