Errori, bug, domande - pagina 912
Ho la stessa cosa.
Forse sono io personalmente a causa del wifi lento?
Testare l'Expert Advisor. Sul grafico si possono vedere due punti con un saldo di più di 20.000, e nella lista dei "risultati dell'ottimizzazione" c'è solo una linea simile!!! Le immagini qui sotto.
Significa che sono possibili più perdite nella tabella?
Il secondo risultato è molto probabilmente preso dalla cache delle varianti già calcolate. L'ottimizzazione genetica presuppone che le varianti di incrocio risultanti possano dare lo stesso set di parametri. In questo caso non c'è un vero e proprio calcolo di nuovo, poiché una volta tale serie di parametri è già stata calcolata. Il risultato appare sul grafico, ma non nella tabella.
D. La mia domanda per diventare un venditore è stata approvata 3 ore fa. Sono arrivato alla sezione "2.1 Informazioni generali" nel mio articolo Come pubblicare il tuo prodotto nel Marketplace, e mi sono bloccato, perché non riesco a trovare il pulsante "Crea nuovo prodotto" nel mio profilo di venditore. Può dirmi dove si trova?
Vai alla sezione Mercato e ci sarà un link per aggiungere un prodotto.
Vai alla sezione Mercato e ci sarà un link Aggiungi prodotto.
tol64, grazie per il suggerimento.
Al moderatore/amministratore. Penso che sarebbe bene aggiungere nell'articolo 2.1 menzionato da me prima, che si dovrebbe cliccare su "Mercato". Come questo: "Dopo essere andato nella sezione "Mercato", clicca su "Crea nuovo prodotto" e nella bozza..." ecc.
Non capisco perché la funzione ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) restituisce zero quando si testa l'indicatore, mentre le barre visibili sono almeno 30
(verificato da ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)
Sui grafici normali - tutto va bene, uno differisce dall'altro di 1, ma quando si fa il test, c'è questa assurdità...
Come posso sbarazzarmene?
ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) restituisce 30 e ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) restituisce zero.
Test in modalità visiva.
Domanda agli sviluppatori: perché è stato necessario creare una finestra separata per il test visivo? In MT4 era più semplice e migliore. Il problema è che ho aggiunto ObjectCreate al mio EA per marcare le barre chiave. Ma questi oggetti sono disegnati solo nella finestra del test visivo. Sfortunatamente, è impossibile saltare a qualsiasi affare dalla tabella degli affari in quella finestra. Questo può essere fatto solo nella finestra "principale" di MT5. Tuttavia, gli oggetti non vengono disegnati in questa finestra. Il grafico di test visivo inoltre non ha gli stessi strumenti grafici del grafico principale in MT5 (possibilità di cambiare il cursore sul mirino, possibilità di disegnare linee, ecc.) Perché è stato necessario duplicare il grafico bactest e creare due grafici disabilitati in finestre diverse?
In particolare, ho bisogno di accedere al buffer MA sull'indicatore Standart Deviation