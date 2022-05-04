Errori, bug, domande - pagina 909
Avete scritto a servicedesk? Può perdersi nelle molte pagine di discussione qui
Trovato, postato #619056.
Grazie.
È normale che sia così?
Ho bisogno di più dettagli. Forse il codice sorgente.
Si prega di inviare la richiesta a servicedesk.
1. Da quale data opera il server MetaQuotes-Demo?
2. Ha sempre funzionato in GMT+1 con l'ora legale?
3. Quale GMT corrisponde alla storia più profonda delle quotazioni prima della comparsa del server MetaQuotes-Demo?
Il nostro server MetaTrader 5 Demo funziona nel fuso orario GMT+1 e tiene conto dell'ora legale.
Anche la storia sottostante è GMT+1.
Ci saranno dei cambiamenti nel server per tenere conto dell'abolizione dei turni a mano in Russia?
Cari amministratori, ecco una domanda. Sto cercando di passare da MT4 a MT5. Ma il mio indicatore in MT4 disegna una curva e mette dei numeri sopra di essa. Il rientro dai bordi della finestra ai punti superiori e inferiori del grafico è di 13 pixel. Perché non fare lo stesso rientro, 15-20 pixel ciascuno... A proposito, c'è lo stesso problema con il rientro in una finestra separata sugli indici, solo che il rientro è più grande in alto che in basso.