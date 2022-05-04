Errori, bug, domande - pagina 909

stringo:
Avete scritto a servicedesk? Può perdersi nelle molte pagine di discussione qui

Trovato, postato #619056.

Grazie.

 
Buona giornata, cari sviluppatori.
Il nome dell'indicatore aggiunto al grafico usando ChartIndicatorAdd() non è nella lista degli indicatori.

È normale che sia così?

Cari amministratori, ecco una domanda. Sto cercando di passare da MT4 a MT5. Ma il mio indicatore in MT4 disegna una curva e mette dei numeri sopra di essa. Il rientro dai bordi della finestra ai punti superiori e inferiori del grafico è di 13 pixel. Ma MT5 fa rientrare solo 6 pixel verso l'alto e 52 pixel verso il basso. Perché non fare lo stesso rientro, 15-20 pixel ciascuno... A proposito, c'è lo stesso problema con gli indici in una finestra separata, solo che il rientro superiore è più grande di quello inferiore.
 
dupter:
Buona giornata, cari sviluppatori.
Il nome dell'indicatore aggiunto al grafico usando ChartIndicatorAdd() non è nella lista degli indicatori.

È normale che sia così?

Ho bisogno di più dettagli. Forse il codice sorgente.

Si prega di inviare la richiesta a servicedesk.

 

1. Da quale data opera il server MetaQuotes-Demo?

2. Ha sempre funzionato in GMT+1 con l'ora legale?

3. Quale GMT corrisponde alla storia più profonda delle quotazioni prima della comparsa del server MetaQuotes-Demo?

 

Il nostro server MetaTrader 5 Demo funziona nel fuso orario GMT+1 e tiene conto dell'ora legale.

Anche la storia sottostante è GMT+1.

 
Renat:

Il nostro server MetaTrader 5 Demo funziona nel fuso orario GMT+1 e tiene conto dell'ora legale.

Anche la storia sottostante è GMT+1.

Ci saranno dei cambiamenti nel funzionamento del server a causa della cancellazione dell'ora legale in Russia?
 
lordlev:
Ci saranno dei cambiamenti nel server per tenere conto dell'abolizione dei turni a mano in Russia?
No.
 
kon12:
Cari amministratori, ecco una domanda. Sto cercando di passare da MT4 a MT5. Ma il mio indicatore in MT4 disegna una curva e mette dei numeri sopra di essa. Il rientro dai bordi della finestra ai punti superiori e inferiori del grafico è di 13 pixel. Perché non fare lo stesso rientro, 15-20 pixel ciascuno... A proposito, c'è lo stesso problema con il rientro in una finestra separata sugli indici, solo che il rientro è più grande in alto che in basso.
Non c'è una risposta alla mia domanda?
 
Ho fatto domanda per un venditore il 29 dicembre. Quando inizieranno a lavorare i moderatori che controllano le applicazioni? Anche nella "Discussione" c'è stato silenzio dal 29.
