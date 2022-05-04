Errori, bug, domande - pagina 915

Nuovo commento
 
Reshetov:

Dopo l'auto-installazione della build 742, quando si cerca di eseguire l'ottimizzazione con un gran numero di parametri di input, il terminale si chiude. Nessun messaggio di sistema viene registrato. Se riduciamo il numero di parametri di input, l'ottimizzazione viene lanciata senza problemi, ma è inutile in una forma così ridotta per un Expert Advisor.

Nella precedente build del terminale, l'ottimizzazione è iniziata normalmente con lo stesso grande numero di parametri di input, cioè le stesse impostazioni di ottimizzazione che sono memorizzate nei file.

OS Windows XP SP3.

Questo bug è già stato risolto. Prova a scaricare manualmente la build 742 corretta del terminale dal nostro sito web
 
stringo:
Questo bug è già stato risolto. Prova a scaricare manualmente la build 742 corretta del terminale dal nostro sito web
Grazie!
 

Puoi dirmi come ottenere il nome di un'istanza di una classe?

Clabel Label1,Label2;

Label1.Create(0,"Label1",subwnd,x,y,0,0);

string name_label2= ? ;// "Label2"
Label2.Create(0,name_label2,subwnd,x,y,0,0);
In conclusione: ho bisogno di creare un oggetto con il nome di un'istanza di classe, senza specificare il nome esplicitamente. È possibile farlo?
 
fyords:

Puoi dirmi come ottenere il nome di un'istanza di una classe?

In conclusione: ho bisogno di creare un oggetto con il nome di un'istanza di classe, senza specificare esplicitamente il nome. È possibile farlo?

Non c'è questa possibilità in MQL5.
 
uncleVic:
Non c'è questa caratteristica in MQL5.
Capisco, grazie.
 

C'è un modo per rimuovere questa iscrizione?


Ho un cartello in quest'angolo, ed è in cima al cartello.

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME," ");
Questo rimuove solo il nome, ma i dati rimangono.
 
kPVT:

È possibile scoprire o influenzare questo parametro programmaticamente?

Vorrei impostare una proprietà per gli oggetti grafici in modo che siano costruiti secondo la linea temporale esatta indipendentemente da questa casella di controllo.

Naturalmente sono selvaggiamente dispiaciuto per la ripetizione e l'impazienza.

Ladomanda rimane senza risposta. Anche il suggerimento in Service Desk è silenzioso.

Ho capito che non è possibile (ancora) da mql, ma è molto necessario, perché influisce davvero sulla visualizzazione.

Sono bloccato sul posto a causa di questo.

Grazie.

 

Ora è possibile determinare visivamente quando il trade ha chiuso: all'inizio della barra o alla chiusura?

Le frecce di chiusura non sono nella griglia.

 

Potete dirmi se è possibile ottenere questi colori programmaticamente dall'interno dell'indicatore?

 
fyords:

Per favore ditemi, è possibile ottenere questi colori programmaticamente all'interno dell'indicatore?

PlotIndexGetInteger?
1...908909910911912913914915916917918919920921922...3184
Nuovo commento