paladin800:

Un tale problema. Sto usando Windows XP polacco e ho installato la lingua del terminale inglese in MT5. Sto facendo degli screenshot dei parametri di input dell'indicatore (sto preparando degli screenshot per i miei prodotti per il mercato) e invece dell'inglese "Cancel" viene visualizzato nella finestra il corrispondente analogo polacco "Anuluj" (vedi fig.). Potete dirmi cosa fare per avere "Annulla".

È un dialogo standard di Windows. Cambiare la lingua dell'avvolgitore.
 
Facendo il mio decimo tentativo di scaricare MT5 dal server 78.140.156.137, a 4480kb il download si blocca?
 
Scaricare il terminale stesso?

Quindi il file di installazione in sé non pesa quasi nulla, scarica le distribuzioni necessarie durante l'installazione.

 
Prova a scaricare di nuovo la distribuzione.

Se l'installazione fallisce di nuovo, prova ad eseguire il programma di installazione con il comando /clean(mt5setup.exe /clean).

Sospetto anche un antivirus che potrebbe bloccare i file scaricati in rete.

 

La ricerca non funziona di nuovo.

Si è verificato un errore. Si prega di riprovare più tardi.

 
Zeleniy:

Prova di nuovo, per me funziona.
 

Testare l'Expert Advisor. Sul grafico si possono vedere due punti con un saldo di più di 20.000, e nella lista dei "risultati dell'ottimizzazione" c'è solo una linea simile!!! Le immagini qui sotto.

Significa che sono possibili più perdite nella tabella?

Orario

Tabella

 
Renat:
Funziona, ma succede abbastanza spesso. Solo che non so se è colpa mia o tua. Ho reinstallato il sistema operativo oggi ed è ancora lo stesso, non credo che sia questo il problema. Forse ci sono molte richieste....
 
Zeleniy:
Ho la stessa cosa.

Forse sono io personalmente a causa della lentezza di internet senza fili?

 
avoitenko:

Succede anche questo.
