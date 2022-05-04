Errori, bug, domande - pagina 911
Un tale problema. Sto usando Windows XP polacco e ho installato la lingua del terminale inglese in MT5. Sto facendo degli screenshot dei parametri di input dell'indicatore (sto preparando degli screenshot per i miei prodotti per il mercato) e invece dell'inglese "Cancel" viene visualizzato nella finestra il corrispondente analogo polacco "Anuluj" (vedi fig.). Potete dirmi cosa fare per avere "Annulla".
Il mio decimo tentativo di scaricare MT5 dal server 78.140.156.137, a 4480kb il download si ferma?
Scaricare il terminale stesso?
Quindi il file di installazione in sé non pesa quasi nulla, scarica le distribuzioni necessarie durante l'installazione.
Il mio decimo tentativo di caricare MT5 dal server 78.140.156.137, a 4480kb di download si blocca?
Prova a scaricare di nuovo la distribuzione.
Se l'installazione fallisce di nuovo, prova ad eseguire il programma di installazione con il comando /clean(mt5setup.exe /clean).
Sospetto anche un antivirus che potrebbe bloccare i file scaricati in rete.
La ricerca non funziona di nuovo.
Si è verificato un errore. Si prega di riprovare più tardi.
La ricerca non funziona di nuovo.
Si è verificato un errore. Si prega di riprovare più tardi.
Testare l'Expert Advisor. Sul grafico si possono vedere due punti con un saldo di più di 20.000, e nella lista dei "risultati dell'ottimizzazione" c'è solo una linea simile!!! Le immagini qui sotto.
Significa che sono possibili più perdite nella tabella?
Prova di nuovo, per me funziona.
Funziona, ma succede abbastanza spesso.
Ho la stessa cosa.
Forse sono io personalmente a causa della lentezza di internet senza fili?
Ho la stessa cosa.
Forse sono io personalmente a causa del wifi lento?