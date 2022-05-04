Errori, bug, domande - pagina 913

Nuovo commento
 
lazarev-d-m:
Per favore, ditemi come implementare l'accesso al buffer di un indicatore che gira sul drafik di un altro indicatore
In particolare, dovete avere accesso al buffer MA dell'indicatore Standart Deviation

Nell'indicatore StdDev, il buffer con indice 1 contiene dati MA.

Tutto quello che dovete fare è creare un handle dell'indicatore e copiare i dati da questo buffer.

 
avoitenko:

Nell'indicatore StdDev, il buffer con indice 1 contiene dati MA.

Tutto quello che dovete fare è creare un handle dell'indicatore e copiare i dati da questo buffer.

È possibile?

string Currency="EURUSD";
int handle;
//---
void OnInit()
{
   handle=iStdDev(Currency,0,ma_period,ma_shift,MODE_SMA,1);
}
 
avoitenko:

Nell'indicatore StdDev, il buffer con indice 1 contiene dati MA.

Tutto quello che dovete fare è creare un manico di indicatore e copiare i dati di questo buffer.

non esattamente, ho bisogno della media StdDev, non della media del prezzo corrente
1

2

è quello che voglio dire, non posso accedere a questo MA, o meglio non capisco come

 
lazarev-d-m:

non esattamente quello, voglio le medie StdDev, non le medie dei prezzi correnti

Allora devi usare gli algoritmi di MovingAverages e l'esempio dell'articolo.
 
Domanda sulla funzione Sleep() in EA. C'è un evento OnTick, in questo evento viene chiamata la funzione Sleep(). Domanda: Sleep() interrompe il codice contenuto nell'evento OnTick quando arriva un nuovo tick?
Документация по MQL5: Общие функции / Sleep
Документация по MQL5: Общие функции / Sleep
  • www.mql5.com
Общие функции / Sleep - Документация по MQL5
 
lordlev:
Domanda sulla funzione Sleep() in EA. C'è un evento OnTick, in questo evento viene chiamata la funzione Sleep(). Domanda: Sleep() interrompe il codice contenuto nell'evento OnTick quando arriva un nuovo tick?
Se non mi sbaglio, sì, l'EA non reagisce a nulla finché il periodo di sonno non è finito, è una specie di onTimer
 
gpwr:

Domanda agli sviluppatori: perché è stato necessario creare una finestra separata per il test visivo? In MT4 era più semplice e migliore. Il problema è che ho aggiunto ObjectCreate al mio EA per marcare le barre chiave. Ma questi oggetti sono disegnati solo nella finestra del test visivo. Sfortunatamente, è impossibile saltare a qualsiasi affare dalla tabella degli affari in quella finestra. Questo può essere fatto solo nella finestra "principale" di MT5. Tuttavia, gli oggetti non vengono disegnati in questa finestra. Il grafico di test visivo inoltre non ha gli stessi strumenti grafici del grafico principale in MT5 (possibilità di cambiare il cursore sul mirino, possibilità di disegnare linee, ecc.) Perché è stato necessario duplicare il grafico bactest e creare due grafici disabilitati in finestre diverse?

Attualmente stiamo lavorando per estendere la funzionalità del tester in termini di lavoro con oggetti grafici (e grafici aggiuntivi). Per favore aspettate, ci sarà tutto.
 
lazarev-d-m:
Se non mi sbaglio, allora sì, l'EA non reagisce a nulla finché il periodo di sonno non è finito, questo è una specie di onTimer

Non esattamente.

Non interrompe, ma ritarda il lavoro dell'EA.

In questo caso, l'EA reagisce al comando di scarico - l'EA può essere scaricato dal grafico mentre aspetta che Sleep finisca.

 
Renat:
Non può essere attivato da solo.

È necessario cambiare il file di configurazione o abilitarlo manualmente dal menu contestuale.
Renat, vedi la richiesta #621888.
 

Un altro articolo in cui alcune immagini sono state cancellate.

Credo che tu li abbia sul tuo server, come mai ed è possibile ripristinarli?

1...906907908909910911912913914915916917918919920...3184
Nuovo commento